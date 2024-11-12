Новое судно FESCO «Капитан Малахов» торжественно встретили во Владивостоке

Posted 12 ноября, 03:05
Published 12 ноября, 03:05
Modified 12 ноября, 03:07
Updated 12 ноября, 03:07
Торжественная церемония встречи судна, недавно вошедшего в состав флота FESCO, прошла во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП). Отсюда оно совершит два рейса на Камчатку, а затем перейдет на работу на линию ФЕСКО Корсаков Директ Лайн (Сахалин).
В порту приписки помимо сотрудников FESCO контейнеровоз встречали руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики» Андрей Дрегваль, представители морского сообщества, курсанты Морского государственного университета им. адмирала Г. И. Невельского и СМИ.
Директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко отметил, что за последние два года Группа приобрела шесть судов-новостроев и четыре судна с вторичного рынка, которые работают во всех регионах Мирового океана.
«Это такие суда, как „Капитан Малахов“, это „Капитан Бянкин“, „ФЕСКО Татарстан“, „ФЕСКО Анастасия“, которые мы приобрели буквально за последние несколько месяцев. Они работают на каботажных линиях. Обладая примерно одинаковыми техническими характеристиками, они позволяют оптимизировать грузовые потоки и бесперебойно снабжать наши регионы, Камчатку, Магадан, Сахалин, Чукотку товарами народно-хозяйственного значения. Вот уже на протяжении более 140 лет одна из миссий FESCO — снабжения наших дальневосточных регионов», — подчеркнул он.
В свою очередь, директор филиала ФЕСКО Интегрированный Транспорт во Владивостоке Александр Руденко добавил: «Это современное судно с хорошими скоростными характеристиками, на борту более ста рефрижераторных розеток, что позволяет перевозить продукты питания и различное снабжение для островных и удаленных территорий. Хочу также отметить, что теплоход обладает ледовым классом, что позволяет ему работать не только на Сахалин и Камчатку, но также Чукотку, Магадан. Первые два рейса „Капитан Малахов“ совершит на Камчатку, в дальнейшем его закрепим на сахалинском направлении. Надеюсь, что клиенты по достоинству оценят его возможности».
Справка
Контейнеровоз «Капитан Малахов» имеет длину 129,6 метра, ширину — 20,6 метра. Дедвейт составляет 8 203 тонны, грузовая вместимость — 698 TEU. Экипаж состоит из 16 человек. Теплоход является однотипным с другим контейнеровозом Группы «ФЕСКО Татарстан». В истории Группы теплоход стал вторым судном, названным в честь капитана Николая Малахова. Одноименный контейнеровоз работал в составе флота FESCO в конце 1980-х годов.