В Kronung Group поделились стратегией малоэтажного строительства

Posted 12 ноября, 06:27
Published 12 ноября, 06:27
Modified 12 ноября, 06:27
Updated 12 ноября, 06:27
В январе — июне 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти под строительство жилья было приобретено более 540 гектаров земли. По данным аналитической компании NF Group, 94% из этой площади приходится на регион. Об этом пишет newsnn.ru.
После отмены льготной ипотеки и сохранения высоких цен на жилье в Санкт-Петербурге область становится все более привлекательной для строительных компаний. В течение года их число выросло на 10, составив 93 юрлица. Многие застройщики, ранее специализировавшиеся на коммерческом строительстве, выходят на рынок области с проектами жилой недвижимости комфорт-класса. В их числе — Kronung Group.
По словам Игнатия Найды, компанией выбрана концепция малоэтажного строительства с нетривиальными архитектурными и планировочными решениями, а также высокой степенью благоустройства прилегающей территории. Он отметил, что спрос на недвижимость может начать расти уже со второго квартала 2025 года вслед за ожидаемым снижением ключевой ставки.
Также совладелец компании отметил, что два следующих проекта «Кронунг Групп» — малоэтажные застройки рядом с Нижним Суздальским озером в Ленобласти. Инвестиции в них составят около 10 миллиардов рублей.
Успешные застройщики в условиях высокой ключевой ставки зачастую используют альтернативные источники финансирования. Например, закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и облигационные займы. Для инвесторов, таким образом, открываются новые возможности, а девелоперы получают новые способы привлечения капитала, отметил Игнатий Найда.
В этом году «Кронунг Групп» разместила первый выпуск облигаций на фондовом рынке. Общая сумма выпуска составила 500 миллионов рублей со ставкой 22% годовых и сроком погашения три года.
Также компания анонсировала запуск ЗПИФ. В составе фонда — недвижимость, ДДУ (договоры долевого участия), ценные бумаги и свободные средства.
По мнению Филиппа Шраге, рынок инвестиций в недвижимость продолжит развиваться, поскольку инвестирование в финансовые инструменты девелоперов позволяет участвовать в проектах без прямого участия в их реализации.