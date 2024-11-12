В Kronung Group поделились стратегией малоэтажного строительства

После отмены льготной ипотеки и сохранения высоких цен на жилье в Санкт-Петербурге область становится все более привлекательной для строительных компаний. В течение года их число выросло на 10, составив 93 юрлица. Многие застройщики, ранее специализировавшиеся на коммерческом строительстве, выходят на рынок области с проектами жилой недвижимости комфорт-класса. В их числе — Kronung Group.