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Posted 13 ноября, 03:22

Published 13 ноября, 03:22

Modified 13 ноября, 03:24

Updated 13 ноября, 03:24

Бесплатное путешествие по Хабаровскому краю может выиграть любой житель страны

Бесплатное путешествие по Хабаровскому краю может выиграть любой житель страны

13 ноября 2024, 03:22
Фото: quest.ddv.moscow.
Путешествие по Хабаровскому краю или другим регионам Дальнего Востока предлагают выиграть жителям страны. Дан старт конкурсу «Большой Дальневосточный квест» (6+). Чтобы получить бесплатную путевку, необходимо одержать победу в конкурсе, пройдя все задания с 12 ноября по 2 декабря.

Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024» (6+).

— Дальний Восток России — уникальный регион с огромным потенциалом для развития. Участие в квесте не только позволяет узнать больше о культуре и традициях этого региона, но и способствует популяризации его экономических, туристических и гастрономических возможностей. Это отличная возможность для молодежи познакомиться с перспективами переезда на Дальний Восток и внести свой вклад в развитие региона, — отмечают организаторы конкурса.

Квест включает в себя несколько этапов с разнообразными заданиями и испытаниями, связанными с различными регионами Дальнего Востока. Участие в квесте открыто для всех желающих. Регистрация доступна на сайте проекта. Участники смогут выбирать маршруты, составлять команды и погружаться в атмосферу приключений. Конкурсный отбор на первый этап пройдет до 25 ноября включительно.

Итоги будут подведены 2 декабря 2024 года. 27 финалистов конкурса, набравших максимальное количество баллов, получат специальные призы, 100 призеров, набравших меньше баллов, чем финалисты, — гарантированные призы. А 9 победителей получат бесплатные путевки на двоих в регионы Дальнего Востока.

Так, путешествие по Хабаровскому края начнется с его столицы. Туристов ждет погружение в насыщенную культурную жизнь города, знакомство со старинной архитектурой, красивой набережной и панорамными видами на реку Амур. Изюминкой турпрограммы станет поездка в национальное нанайское село Сикачи-Алян.

Как рассказали в министерстве экономического развития края, в прошлом сезоне «Большого Дальневосточного квеста» путевку в Хабаровский край выиграли Ольга и Михаил Борисовы. Они посетили регион в августе этого года и познакомились с основными достопримечательностями края.

— Шестидневное путешествие включало в себя обзорную экскурсию по краевой столице, экскурсию к хранителю Петроглифов в селе Сарапульское с обедом из местных продуктов, прогулкой и отдыхом в чане, посещение моста через Амур, зоосада имени Сысоева, улиточной фермы, поездку к озеру с цветущими лотосами Комарова, к Змеиной сопке в Большехехцирском заповеднике, а также прогулку на парусной яхте по Амуру и полет на воздушном шаре, — уточнили в министерстве.

Напомним, что «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024» — проект, организованный при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив». Полная программа мероприятий размещена на сайте.

#Хабаровский край
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