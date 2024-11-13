Бесплатное путешествие по Хабаровскому краю может выиграть любой житель страны

Квест включает в себя несколько этапов с разнообразными заданиями и испытаниями, связанными с различными регионами Дальнего Востока. Участие в квесте открыто для всех желающих. Регистрация доступна на сайте проекта. Участники смогут выбирать маршруты, составлять команды и погружаться в атмосферу приключений. Конкурсный отбор на первый этап пройдет до 25 ноября включительно.