Более миллиарда рублей направлено на выплаты семьям с детьми в Хабаровском крае

Например, ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получили 4253 семьи на 4347 детей. На эти цели направлено почти 680 миллионов рублей. Единовременную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка получили 2412 семьи на общую сумму около 107 миллионов рублей. Еще одной важной мерой поддержки в рамках нацпроекта является региональный материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. Его получили 2002 семьи. При этом средствами распорядились 1995 семей на общую сумму почти 316 миллионов рублей.