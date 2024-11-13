Более миллиарда рублей направлено на выплаты семьям с детьми в Хабаровском крае

Posted 13 ноября, 03:30
Published 13 ноября, 03:30
Modified 13 ноября, 03:32
Updated 13 ноября, 03:32
Меры поддержки оказываются по инициативе Президента РФ Владимира Путина, который объявил 2024 год — Годом Семьи, и направлены на укрепление финансовой стабильности семей с детьми.
Например, ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получили 4253 семьи на 4347 детей. На эти цели направлено почти 680 миллионов рублей. Единовременную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка получили 2412 семьи на общую сумму около 107 миллионов рублей. Еще одной важной мерой поддержки в рамках нацпроекта является региональный материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. Его получили 2002 семьи. При этом средствами распорядились 1995 семей на общую сумму почти 316 миллионов рублей.
— Поддержка семей с детьми является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Хабаровского края. Это особенно важно в Год Семьи. На территории края успешно реализуются мероприятия регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Основная цель проекта — это создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и рождения детей. Система поддержки установлена в зависимости от очередности рождения ребенка. Так, общий объем средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта на 2024 год, — более 1,4 миллиарда рублей, — отметили в краевом министерстве социальной защиты.
Также проектом предусмотрены меры поддержки семьям, страдающим бесплодием. Такие семьи могут провести процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. На 1 ноября 2024 года проведено 989 процедур ЭКО.