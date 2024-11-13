Демешин держит на контроле отработку поручений по итогам «Прямой линии»

Также в ходе аппаратного совещания Дмитрий Демешин дал поручение министерству строительства до 31 декабря этого года разработать финансовую модель, которая будет применяться по всем новым проектам КРТ (Комплексное развитие территорий) и позволит создать оптимальный баланс в интересах государства и бизнеса: при застройке должны возводиться не только жилые дома, но и социальные объекты — детские сады, поликлиники, школы и т. д. Без учёта социального аспекта проекты поддержки не получат. Этот вопрос губернатор поставил на контроль и. о. первого заместителя председателя правительства края Сергею Абрамову, зампреду по экономическим вопросам Марии Авиловой, зампреду по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарию Тюрину.