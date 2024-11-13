Демешин держит на контроле отработку поручений по итогам «Прямой линии»

Posted 13 ноября, 05:10
Published 13 ноября, 05:10
Modified 13 ноября, 05:12
Updated 13 ноября, 05:12
— Начнем с исполняющего обязанности министра здравоохранения края Станислава Геннадьевича Мальцева по вопросу изготовления многофункционального протеза голени для женщины-инвалида с ампутацией левой ноги, — обратился к руководителю профильного министерства губернатор края.
Станислав Мальцев доложил, что договор на поставку протеза заключён, заявительницу пригласили на замеры, поставщик обещает, что женщина будет обеспечена протезом ко 2 декабря.
— В первой декаде декабря свяжусь с женщиной, узнаю, как ей новый протез, все ли хорошо, и по этому вопросу доложу отдельно, — сказал и. о. министра здравоохранения края.
Также руководитель краевого минздрава отчитался о решении вопроса с лифтами в Вяземской районной больнице, на неисправность которых пожаловались жители муниципалитета. Сейчас с медучреждении работают обо подъемника — пассажирский и грузовой.
— В перспективе в свой план-график внесите встречу с населением Вяземского. Необходимо решить те вопросы, которые на сегодняшний день там есть, и постараться выработать решения, которые позволят людям чувствовать себя по линии здравоохранения более защищено, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Отметим, что губернатор держит на личном контроле все поручения, который он дал в ходе прямой линии и по её итогам. Дмитрий Демешин с первого дня своей работы в качестве главы региона неоднократно подчёркивал, что считает своей главной задачей защиту прав и интересов граждан.
Также губернатор прокомментировал нашумевшие в социальных сетях новости по поводу нарушений в оказании медицинской помощи роженицам и новорожденным. Дмитрий Демешин поручил Станиславу Мальцеву наладить работу перинатального центра в городе Хабаровске.
— Необходимо создать алгоритм сопровождения женщин и новорожденных детей, чтобы в перспективе подобного не допускать, — подчеркнул губернатор.
Министр цифрового развития и связи региона Евгений Дёмин доложил о том, как решается вопрос организации стабильной сотовой связи и интернета в селе Виноградовка Вяземского района.
— Задача понятна, взята в работу. Поручение будет реализовано в рамках проекта «Хабаровский край на связи». Село Виноградовка уже включено в адресный план. Деньги на следующий год в бюджете запланированы. Установка базовой станции для запуска мобильного интернета стандарта 4G будет выполнена до 1 июля 2025 года, — сообщил Евгений Дёмин.
Также в ходе аппаратного совещания Дмитрий Демешин дал поручение министерству строительства до 31 декабря этого года разработать финансовую модель, которая будет применяться по всем новым проектам КРТ (Комплексное развитие территорий) и позволит создать оптимальный баланс в интересах государства и бизнеса: при застройке должны возводиться не только жилые дома, но и социальные объекты — детские сады, поликлиники, школы и т. д. Без учёта социального аспекта проекты поддержки не получат. Этот вопрос губернатор поставил на контроль и. о. первого заместителя председателя правительства края Сергею Абрамову, зампреду по экономическим вопросам Марии Авиловой, зампреду по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарию Тюрину.