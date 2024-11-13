Экономика остается основой процветания Хабаровска — Денис Митрофанов

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, Мероприятие привлекло внимание многих важных гостей, включая представителей администрации краевого центра, Хабаровского краевого правительства, а также руководителей муниципальных и общественных организаций. Атмосфера мероприятия была насыщена чувством гордости и признательности тем, кто работает на благо общества.