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Posted 13 ноября, 00:30

Published 13 ноября, 00:30

Modified 25 ноября, 05:41

Updated 25 ноября, 05:41

Денис Митрофанов

Экономика остается основой процветания Хабаровска — Денис Митрофанов

13 ноября 2024, 00:30
Фото: Администрация Хабаровска. Денис Митрофанов
В Городском Дворце Культуры прошла торжественная церемония, где чествовали специалистов, внесших значительный вклад в развитие и процветание города.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, Мероприятие привлекло внимание многих важных гостей, включая представителей администрации краевого центра, Хабаровского краевого правительства, а также руководителей муниципальных и общественных организаций. Атмосфера мероприятия была насыщена чувством гордости и признательности тем, кто работает на благо общества.

— Экономика — ключевой двигатель нашего города. Успех города во многом зависит от профессионалов, и сегодня мы чествуем их вклад. Экономисты играют важную роль не только в промышленности и финансах, но и в науке, сельском хозяйстве, образовании и транспорте. В нынешнее сложное время важно стратегически планировать и выбирать правильные направления для развития. Несмотря на трудности, городская и национальная экономика продолжают динамично развиваться благодаря вашим навыкам и знаниям. От имени Сергея Анатольевича Кравчука выражаю вам благодарность, поздравляю и желаю успехов в вашей важной работе, — сказал Денис Митрофанов, временно исполняющий обязанности мэра Хабаровска.

Аркадий Протасов, исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития Хабаровского края, также поздравил специалистов. Он отметил заметный рост в различных сферах региона, включая промышленность, строительство и торговлю.

— Реализация крупных инвестиционных проектов возможна благодаря вашему ежедневному труду. Ваш профессионализм и аналитическое мышление помогают муниципалитетам и краю эффективно решать задачи, что позитивно сказывается на общем благосостоянии и стабильности региона, — отметил Аркадий Протасов.

Вечер продолжился в теплой и дружеской атмосфере, где гости обсудили перспективы развития экономического потенциала города. Идеи, прозвучавшие на мероприятии, вдохновляли присутствующих на новые достижения и стремление к дальнейшему росту.

#Новости#Хабаровский край#Хабаровск
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