Экономика остается основой процветания Хабаровска — Денис Митрофанов

Posted 13 ноября, 00:30
Published 13 ноября, 00:30
Modified 25 ноября, 05:41
Updated 25 ноября, 05:41
Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, Мероприятие привлекло внимание многих важных гостей, включая представителей администрации краевого центра, Хабаровского краевого правительства, а также руководителей муниципальных и общественных организаций. Атмосфера мероприятия была насыщена чувством гордости и признательности тем, кто работает на благо общества.
— Экономика — ключевой двигатель нашего города. Успех города во многом зависит от профессионалов, и сегодня мы чествуем их вклад. Экономисты играют важную роль не только в промышленности и финансах, но и в науке, сельском хозяйстве, образовании и транспорте. В нынешнее сложное время важно стратегически планировать и выбирать правильные направления для развития. Несмотря на трудности, городская и национальная экономика продолжают динамично развиваться благодаря вашим навыкам и знаниям. От имени Сергея Анатольевича Кравчука выражаю вам благодарность, поздравляю и желаю успехов в вашей важной работе, — сказал Денис Митрофанов, временно исполняющий обязанности мэра Хабаровска.
Аркадий Протасов, исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития Хабаровского края, также поздравил специалистов. Он отметил заметный рост в различных сферах региона, включая промышленность, строительство и торговлю.
— Реализация крупных инвестиционных проектов возможна благодаря вашему ежедневному труду. Ваш профессионализм и аналитическое мышление помогают муниципалитетам и краю эффективно решать задачи, что позитивно сказывается на общем благосостоянии и стабильности региона, — отметил Аркадий Протасов.
Вечер продолжился в теплой и дружеской атмосфере, где гости обсудили перспективы развития экономического потенциала города. Идеи, прозвучавшие на мероприятии, вдохновляли присутствующих на новые достижения и стремление к дальнейшему росту.