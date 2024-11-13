Кормит, лечит и делает красивее: чем так полезен приморский мед?

Кроме мёда, в косметических средствах часто используются и другие продукты пчеловодства, такие как пчелиное маточное молочко, прополис и даже пчелиный яд, который иногда называют «натуральным ботоксом». Мелиттин — компонент пчелиного яда — содержится в косметике в концентрации 0,1%, что абсолютно безопасно. Он имитирует укус пчелы, вызывая естественную реакцию организма: усиливается приток крови к месту «укуса», что стимулирует выработку эластина и коллагена. В результате кожа становится более упругой, а мелкие морщинки разглаживаются. Кроме того, мелиттин обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами — вот такой интересный «яд».