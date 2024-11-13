Кормит, лечит и делает красивее: чем так полезен приморский мед?

Posted 13 ноября, 06:00
Published 13 ноября, 06:00
Modified 13 ноября, 06:02
Updated 13 ноября, 06:02
Приморский мед — это не просто лакомство, это целый комплекс полезных веществ, который содержит фруктозу, глюкозу, мальтозу, сахарозу, витамины групп В, К, С, а также полифенолы и микроэлементы. По словам аллерголога Натальи Григорьевой, мед обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами, укрепляя иммунную систему и поддерживая здоровье организма в целом.
Пчеловоды Приморья, отправляясь вглубь Уссурийской тайги, собирают нектар с липовых деревьев и разнообразных полевых растений, создавая уникальные сорта меда. Липовый мед, мед с диморфанта, бархата амурского и аралиевых — все эти сорта обладают своими лечебными свойствами и уникальными вкусовыми характеристиками.
Губернатор Олег Кожемяко считает, что Приморский край способен стать медовым центром Дальневосточного федерального округа. Обширные массивы липы, занимающие 5,2 миллиона гектаров, дают возможность собирать большое количество меда.
Проблемы, возникающие в пчеловодстве, такие как сложные погодные условия и падеж пчел в 2023 году, вызывают обеспокоенность у пчеловодов. Однако пчеловодам уже оказывается всевозможная поддержка. Развитие отрасли имеет огромное значение не только для внутреннего рынка, но и для выхода на международные рынки. Приморский мед может стать востребованным продуктом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своей экологической чистоте и уникальности.
Олег Кожемяко особо отмечает, что приморский мед не только вкусный, но и крайне полезный. Уникальность его заключается в экологической чистоте — мед собирается в местах, свободных от химической обработки. Губернатор подчеркивает важность поддержания и развития пчеловодства, стремясь вернуть прежние объемы экспорта, которые существовали в советское время.
Кожемяко также настаивает на необходимости расширения присутствия приморского меда на международных рынках. Это не только потенциальный экономический успех для края, но и возможность продемонстрировать миру уникальный продукт, воплощающий все лучшие качества природы Приморья.
К примеру, в ближайшее время в Китае будет представлена новая торговая марка и логотип для уникального продукта — «Приморский мёд». Это позволит защитить его от подделок.
Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, агентство по развитию пчеловодства региона зарегистрирует свой товарный знак и логотип на территории Китая, что поможет избежать путаницы с контрафактной продукцией. По словам руководителя агентства Рамиля Еникеева, в китайских магазинах можно встретить товары, выдаваемые за приморский мёд, которые на самом деле не являются таковыми — это просто сладкие смеси.
— Мы подали заявку на регистрацию нашего товарного знака и логотипа в Китае. Производители приморского меда смогут использовать этот знак на своей продукции, что обеспечит им дополнительную защиту, включая уголовно-правовую, в борьбе с недобросовестным контрафактом, — отметил он, добавив, что логотип станет своего рода «Знаком качества» для приморского меда.
С начала 2024 года в Китай было экспортировано более 450 тонн таежного меда. В ближайшее время этот уникальный продукт из Приморья также появится во Вьетнаме и арабских странах.
Благодаря высокому содержанию фруктозы и глюкозы, мед быстро усваивается организмом и способствует улучшению обмена веществ. Он может стать отличным дополнением к диетическому питанию, помогая восстановить силы у ослабленных и пожилых людей.
Мед известен своими иммунностимулирующими свойствами. Всего две столовые ложки меда в день могут укрепить вашу иммунную систему и помочь в борьбе с сезонными заболеваниями. Содержащиеся в меде ферменты и витамины поддерживают иммунитет и помогают организму справляться с вирусными инфекциями.
Мед оказывает мягкое успокаивающее действие, что помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса. Его противовоспалительные свойства делают мед полезным при профилактике и лечении различных воспалительных процессов в организме.
Мёд, как известно, обладает способностью притягивать воду, что способствует увлажнению. В дополнение к сахару, мёд содержит витамины B1, B2, B6, C, E и K, а также ферменты, углеводы, аминокислоты, органические кислоты, природные антибиотики, воск и пыльцу. Эти компоненты придают мёду множество ценных свойств — он:
Именно поэтому мёд так востребован в косметических средствах для ухода за волосами, лицом и телом.
Если волосы стали сухими, ломкими и тусклыми, попробуйте питательные и увлажняющие маски с экстрактом мёда — они помогут восстановить их здоровье. Если у вас сухая и раздражённая кожа с воспалениями, добавьте в свой уход маску с экстрактом мёда. Хотя она не решит проблему полностью, станет полезным помощником в борьбе с различными кожными недугами.
Экстракт мёда в косметике для тела поможет смягчить кожу, снять раздражение и придать ей мягкость и бархатистость. Он также способствует ускорению заживления мелких ранок и повреждений. Однако стоит отметить, что косметика с мёдом не заменяет медицинские препараты при серьёзных проблемах.
Кроме мёда, в косметических средствах часто используются и другие продукты пчеловодства, такие как пчелиное маточное молочко, прополис и даже пчелиный яд, который иногда называют «натуральным ботоксом». Мелиттин — компонент пчелиного яда — содержится в косметике в концентрации 0,1%, что абсолютно безопасно. Он имитирует укус пчелы, вызывая естественную реакцию организма: усиливается приток крови к месту «укуса», что стимулирует выработку эластина и коллагена. В результате кожа становится более упругой, а мелкие морщинки разглаживаются. Кроме того, мелиттин обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами — вот такой интересный «яд».
Также мед может помочь и тем, кто сидит на диете. Есть такая диета — медовая. Она была предложена Майком Макиннесом, фармацевтом и спортивным диетологом из Великобритании. Он заметил, что спортсмены, употребляющие продукты с высоким содержанием фруктозы, такие как мед, значительно увеличивают сжигание жиров и улучшают свою выносливость. Для них мед служил источником энергии, способствуя выработке глюкозы в печени, что поддерживало высокий уровень сахара в мозге и способствовало выделению гормонов, отвечающих за сжигание жира.
Чтобы воспользоваться преимуществами медовой диеты, нужно заменить обычный сахар медом в течение дня. Рекомендуется также каждый вечер перед сном употреблять 3 столовые ложки меда, запивая его горячей водой. Если сочетать эти простые рекомендации с регулярными физическими упражнениями (например, тренировками три раза в неделю), можно заметить значительное снижение веса. Исследования показывают, что данный подход может помочь отключить механизм в мозге, вызывающий тягу к сладкому.
По словам Макиннеса, трудности с похудением у большинства людей связаны с избыточным потреблением сахара и обработанных продуктов. Употребление меда перед сном способствует активному сжиганию жира в первые часы сна. Если полностью заменить рафинированный сахар медом, организм начнет меньше тянуться к сладостям.
Приморский мед — это не просто вкусное лакомство, но и незаменимый помощник в укреплении здоровья, улучшении внешнего вида и общем самочувствии. Однако, важно помнить о мерах предосторожности: соблюдайте рекомендуемую норму потребления и учитывайте возможные аллергические реакции. Когда вы едите мед, помните, что за каждым кусочком этого сладкого продукта скрывается множество полезных веществ, которые делают ваше тело здоровее, а жизнь — приятнее.
О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у врача.