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Posted 13 ноября, 06:00

Published 13 ноября, 06:00

Modified 13 ноября, 06:02

Updated 13 ноября, 06:02

Кормит, лечит и делает красивее: чем так полезен приморский мед?

Кормит, лечит и делает красивее: чем так полезен приморский мед?

13 ноября 2024, 06:00
Фото: pxhere.com..
Сюжет
Приморский мёд
Приморье славится не только своими природными красотами, но и уникальным медом, который собирается в недоступных уголках Уссурийской тайги. Этот экологически чистый продукт обладает не только отменным вкусом, но и множеством полезных свойств. Чем же так особенен приморский мед — читайте в материале.

Приморский мед — это не просто лакомство, это целый комплекс полезных веществ, который содержит фруктозу, глюкозу, мальтозу, сахарозу, витамины групп В, К, С, а также полифенолы и микроэлементы. По словам аллерголога Натальи Григорьевой, мед обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами, укрепляя иммунную систему и поддерживая здоровье организма в целом.

Пчеловоды Приморья, отправляясь вглубь Уссурийской тайги, собирают нектар с липовых деревьев и разнообразных полевых растений, создавая уникальные сорта меда. Липовый мед, мед с диморфанта, бархата амурского и аралиевых — все эти сорта обладают своими лечебными свойствами и уникальными вкусовыми характеристиками.

Важность приморского меда и поддержка со стороны губернатора

Фото: vostokmedia.com

Губернатор Олег Кожемяко считает, что Приморский край способен стать медовым центром Дальневосточного федерального округа. Обширные массивы липы, занимающие 5,2 миллиона гектаров, дают возможность собирать большое количество меда.

Проблемы, возникающие в пчеловодстве, такие как сложные погодные условия и падеж пчел в 2023 году, вызывают обеспокоенность у пчеловодов. Однако пчеловодам уже оказывается всевозможная поддержка. Развитие отрасли имеет огромное значение не только для внутреннего рынка, но и для выхода на международные рынки. Приморский мед может стать востребованным продуктом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своей экологической чистоте и уникальности.

Олег Кожемяко особо отмечает, что приморский мед не только вкусный, но и крайне полезный. Уникальность его заключается в экологической чистоте — мед собирается в местах, свободных от химической обработки. Губернатор подчеркивает важность поддержания и развития пчеловодства, стремясь вернуть прежние объемы экспорта, которые существовали в советское время.

Кожемяко также настаивает на необходимости расширения присутствия приморского меда на международных рынках. Это не только потенциальный экономический успех для края, но и возможность продемонстрировать миру уникальный продукт, воплощающий все лучшие качества природы Приморья.

Приморский мед скоро появится на рынках Китая, Вьетнама и арабских стран

К примеру, в ближайшее время в Китае будет представлена новая торговая марка и логотип для уникального продукта — «Приморский мёд». Это позволит защитить его от подделок.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, агентство по развитию пчеловодства региона зарегистрирует свой товарный знак и логотип на территории Китая, что поможет избежать путаницы с контрафактной продукцией. По словам руководителя агентства Рамиля Еникеева, в китайских магазинах можно встретить товары, выдаваемые за приморский мёд, которые на самом деле не являются таковыми — это просто сладкие смеси.

— Мы подали заявку на регистрацию нашего товарного знака и логотипа в Китае. Производители приморского меда смогут использовать этот знак на своей продукции, что обеспечит им дополнительную защиту, включая уголовно-правовую, в борьбе с недобросовестным контрафактом, — отметил он, добавив, что логотип станет своего рода «Знаком качества» для приморского меда.

С начала 2024 года в Китай было экспортировано более 450 тонн таежного меда. В ближайшее время этот уникальный продукт из Приморья также появится во Вьетнаме и арабских странах.

Приморский мед для здоровья тела и духа

Фото: Изображение Midjourney

Улучшение обмена веществ

Благодаря высокому содержанию фруктозы и глюкозы, мед быстро усваивается организмом и способствует улучшению обмена веществ. Он может стать отличным дополнением к диетическому питанию, помогая восстановить силы у ослабленных и пожилых людей.

Поддержка иммунной системы

Мед известен своими иммунностимулирующими свойствами. Всего две столовые ложки меда в день могут укрепить вашу иммунную систему и помочь в борьбе с сезонными заболеваниями. Содержащиеся в меде ферменты и витамины поддерживают иммунитет и помогают организму справляться с вирусными инфекциями.

Антистрессовое и противовоспалительное воздействие

Мед оказывает мягкое успокаивающее действие, что помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса. Его противовоспалительные свойства делают мед полезным при профилактике и лечении различных воспалительных процессов в организме.

Применение меда в косметологии

Мёд, как известно, обладает способностью притягивать воду, что способствует увлажнению. В дополнение к сахару, мёд содержит витамины B1, B2, B6, C, E и K, а также ферменты, углеводы, аминокислоты, органические кислоты, природные антибиотики, воск и пыльцу. Эти компоненты придают мёду множество ценных свойств — он:

  • увлажняет;
  • обладает противовоспалительным и заживляющим действием;
  • является антиоксидантом.

Именно поэтому мёд так востребован в косметических средствах для ухода за волосами, лицом и телом.

Если волосы стали сухими, ломкими и тусклыми, попробуйте питательные и увлажняющие маски с экстрактом мёда — они помогут восстановить их здоровье. Если у вас сухая и раздражённая кожа с воспалениями, добавьте в свой уход маску с экстрактом мёда. Хотя она не решит проблему полностью, станет полезным помощником в борьбе с различными кожными недугами.

Экстракт мёда в косметике для тела поможет смягчить кожу, снять раздражение и придать ей мягкость и бархатистость. Он также способствует ускорению заживления мелких ранок и повреждений. Однако стоит отметить, что косметика с мёдом не заменяет медицинские препараты при серьёзных проблемах.

Кроме мёда, в косметических средствах часто используются и другие продукты пчеловодства, такие как пчелиное маточное молочко, прополис и даже пчелиный яд, который иногда называют «натуральным ботоксом». Мелиттин — компонент пчелиного яда — содержится в косметике в концентрации 0,1%, что абсолютно безопасно. Он имитирует укус пчелы, вызывая естественную реакцию организма: усиливается приток крови к месту «укуса», что стимулирует выработку эластина и коллагена. В результате кожа становится более упругой, а мелкие морщинки разглаживаются. Кроме того, мелиттин обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами — вот такой интересный «яд».

Медовая диета: что это такое?

Фото: vostokmedia.com

Также мед может помочь и тем, кто сидит на диете. Есть такая диета — медовая. Она была предложена Майком Макиннесом, фармацевтом и спортивным диетологом из Великобритании. Он заметил, что спортсмены, употребляющие продукты с высоким содержанием фруктозы, такие как мед, значительно увеличивают сжигание жиров и улучшают свою выносливость. Для них мед служил источником энергии, способствуя выработке глюкозы в печени, что поддерживало высокий уровень сахара в мозге и способствовало выделению гормонов, отвечающих за сжигание жира.

Чтобы воспользоваться преимуществами медовой диеты, нужно заменить обычный сахар медом в течение дня. Рекомендуется также каждый вечер перед сном употреблять 3 столовые ложки меда, запивая его горячей водой. Если сочетать эти простые рекомендации с регулярными физическими упражнениями (например, тренировками три раза в неделю), можно заметить значительное снижение веса. Исследования показывают, что данный подход может помочь отключить механизм в мозге, вызывающий тягу к сладкому.

По словам Макиннеса, трудности с похудением у большинства людей связаны с избыточным потреблением сахара и обработанных продуктов. Употребление меда перед сном способствует активному сжиганию жира в первые часы сна. Если полностью заменить рафинированный сахар медом, организм начнет меньше тянуться к сладостям.

Приморский мед — это не просто вкусное лакомство, но и незаменимый помощник в укреплении здоровья, улучшении внешнего вида и общем самочувствии. Однако, важно помнить о мерах предосторожности: соблюдайте рекомендуемую норму потребления и учитывайте возможные аллергические реакции. Когда вы едите мед, помните, что за каждым кусочком этого сладкого продукта скрывается множество полезных веществ, которые делают ваше тело здоровее, а жизнь — приятнее.

О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у врача.

#Общество#Спецпроекты#Приморский мёд
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