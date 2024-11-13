Проверить свои знания по русской культуре предлагают школьникам Хабаровского края

Как отметили организаторы, в проекте этого года акцент сделан на межпредметности — например, одно из заданий погружает в историю через изучение устаревших слов, другое — позволяет найти географические отсылки в литературных произведениях. Будут также вопросы по русскому языку, литературе, искусству. Ребята смогут познакомиться и с мерами национального проекта «Культура». Все это позволит ученикам не только проверить свои знания, но и посмотреть на школьные предметы в едином культурном контексте.