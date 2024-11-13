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Posted 13 ноября, 03:16

Published 13 ноября, 03:16

Modified 13 ноября, 03:18

Updated 13 ноября, 03:18

Проверить свои знания по русской культуре предлагают школьникам Хабаровского края

Проверить свои знания по русской культуре предлагают школьникам Хабаровского края

13 ноября 2024, 03:16
Фото: Правительство Хабаровского края.
Школьников Хабаровского края приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде «Культура вокруг нас». Проверить свои знания могут ученики с 1 по 11 классы на образовательной платформе Учи.ру. Олимпиада продлится до 2 декабря включительно.

Ключевая цель соревнования — развить интерес к русской культуре — языку, литературе, истории и искусству — и взглянуть на нее через призму современной жизни. Проект реализуется при поддержке президентского национального проекта «Культура».

Для прохождения Олимпиады не требуется специальных знаний, она состоит из 8 заданий и включает в себя разнообразный набор тем, чтобы ребенку было интересно и полезно ее проходить. Интерактивные задания помогут школьникам повысить общую эрудицию, а также потренировать образное и системное мышление. По итогу соревнования участники также научатся находить взаимосвязи между отечественной культурой и историей.

Как отметили организаторы, в проекте этого года акцент сделан на межпредметности — например, одно из заданий погружает в историю через изучение устаревших слов, другое — позволяет найти географические отсылки в литературных произведениях. Будут также вопросы по русскому языку, литературе, искусству. Ребята смогут познакомиться и с мерами национального проекта «Культура». Все это позволит ученикам не только проверить свои знания, но и посмотреть на школьные предметы в едином культурном контексте.

— Олимпиада — это не только проверка уровня знаний участников в области русского языка, литературы, искусства, но и возможность школьникам более глубоко познакомиться со сферой культуры, расширить свой кругозор. Знакомство молодого поколения с важнейшей отраслью, возможно, будет носить и профориентационный характер, — подчеркнули в министерстве культуры края.

Олимпиада бесплатна. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта или войти с логином и паролем от Учи.ру. На решение заданий у школьников будет 60 минут. Все участники соревнования получают сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата, а учителя — благодарственные письма.

Партнерами Олимпиады выступили портал Культура.рф, платформа «Артефакт» и Библиотеки нового поколения. Напомним, что в прошлом году в состязании поучаствовали более миллиона школьников по всей стране.

Отметим, на реализацию мероприятий национального проекта «Культура» только в 2024 году в Хабаровском крае было выделено 173,9 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов. Благодаря нацпроекту в отдаленных регионах и в сельской местности открываются модельные библиотеки. Так, с 2019 года в 10 муниципальных образованиях нашего региона открыли 14 модельных библиотек. На их модернизацию было выделено свыше 140,5 миллиона рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Также в регионе открываются виртуальные концертные площадки, обновляются учреждения культуры, реализуются масштабные творческие проекты, повышают квалификацию специалисты отрасли.

#Хабаровский край
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