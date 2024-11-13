РЭО: Регоператоров обяжут убирать ветки и старые покрышки с контейнерных площадок

Posted 13 ноября, 11:34
Published 13 ноября, 11:34
Modified 13 ноября, 11:34
Updated 13 ноября, 11:34
В частности, речь идет о таких отходах, как строительный мусор, ветви деревьев и шины. В процессе обсуждения законопроекта участвуют также специалисты Российского экологического оператора (РЭО), пишет 56orb.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что инициатива направлена на то, чтобы обеспечить уборку всех видов отходов, которые оказываются на контейнерных площадках, вне зависимости от их класса опасности. Он отметил, что если на площадке помимо обычного ТКО окажутся строительные отходы, шины или ветки, их также следует вывозить. Буцаев акцентировал внимание на том, что в настоящее время рассматривается возможность привлечения региональных операторов к этой работе с целью поддержания чистоты на площадках независимо от типа складируемых материалов.
Глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных ранее сообщил о намерении запустить в России пилотный проект, предполагающий возможность для регионов самостоятельно классифицировать отходы III–V классов опасности как ТКО.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин уточнил, что в рамках рассматриваемого законопроекта действительно идет речь о создании и обслуживании контейнерных площадок силами региональных операторов. Он подчеркнул, что основная цель состоит в создании системы обращения с отходами, которая не обременит жителей и операторов лишними тратами, а также обеспечит поддержание чистоты на площадках в любых условиях.