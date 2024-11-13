РЭО: Регоператоров обяжут убирать ветки и старые покрышки с контейнерных площадок

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что инициатива направлена на то, чтобы обеспечить уборку всех видов отходов, которые оказываются на контейнерных площадках, вне зависимости от их класса опасности. Он отметил, что если на площадке помимо обычного ТКО окажутся строительные отходы, шины или ветки, их также следует вывозить. Буцаев акцентировал внимание на том, что в настоящее время рассматривается возможность привлечения региональных операторов к этой работе с целью поддержания чистоты на площадках независимо от типа складируемых материалов.