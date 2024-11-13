vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 11:34

Published 13 ноября, 11:34

Modified 13 ноября, 11:34

Updated 13 ноября, 11:34

РЭО: Регоператоров обяжут убирать ветки и старые покрышки с контейнерных площадок

РЭО: Регоператоров обяжут убирать ветки и старые покрышки с контейнерных площадок

13 ноября 2024, 11:34
Фото: 1MI.
В Госдуме и Совете Федерации ведется обсуждение возможности возложить на региональных операторов ответственность за вывоз отходов III–V классов опасности, которые не относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО).

В частности, речь идет о таких отходах, как строительный мусор, ветви деревьев и шины. В процессе обсуждения законопроекта участвуют также специалисты Российского экологического оператора (РЭО), пишет 56orb.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что инициатива направлена на то, чтобы обеспечить уборку всех видов отходов, которые оказываются на контейнерных площадках, вне зависимости от их класса опасности. Он отметил, что если на площадке помимо обычного ТКО окажутся строительные отходы, шины или ветки, их также следует вывозить. Буцаев акцентировал внимание на том, что в настоящее время рассматривается возможность привлечения региональных операторов к этой работе с целью поддержания чистоты на площадках независимо от типа складируемых материалов.

Глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных ранее сообщил о намерении запустить в России пилотный проект, предполагающий возможность для регионов самостоятельно классифицировать отходы III–V классов опасности как ТКО.

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин уточнил, что в рамках рассматриваемого законопроекта действительно идет речь о создании и обслуживании контейнерных площадок силами региональных операторов. Он подчеркнул, что основная цель состоит в создании системы обращения с отходами, которая не обременит жителей и операторов лишними тратами, а также обеспечит поддержание чистоты на площадках в любых условиях.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика