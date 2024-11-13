В «Домклик» рассказали об увеличении спроса на вторичном рынке жилья в Приморье

Posted 13 ноября, 08:14
Published 13 ноября, 08:14
Modified 13 ноября, 08:14
Updated 13 ноября, 08:14
По информации аналитического центра, спрос на жилье на вторичном рынке начал расти на фоне ожиданий дальнейшего увеличения ключевой ставки ЦБ. В октябре число ипотечных сделок на вторичном рынке жилья в РФ заметно увеличилось — на 11% в сравнении с предыдущим месяцем, или до 32,3 тысячи. Аналитики «Домклик» отметили этот показатель как «один из самых быстрых темпов роста в текущем году». Таким образом, сегмент готового жилья в общем объеме кредитования по стране достиг в октябре 2024 года почти 64% против 31% на рынке новостроек. Подобная тенденция наблюдается по всей России. При этом максимальный прирост ипотечных сделок с жильем на вторичном рынке отмечен в Курской области (+90,6%), а также в Курганской (+49,3%) и в Липецкой областях (+40%), пишет newsnn.ru.
Всего за период октября россияне успели оформить в Сбербанке более 50 тысяч ипотечных кредитов, общая сумма по которым превышает 200 миллиардов рублей, что приблизительно соответствует уровню предыдущих месяцев 2024 года.
Одновременно на рынке строящегося жилья в октябре было выдано 15,6 тысячи кредитов. Это на 9,4% меньше показателей сентября. Однако это все еще превышает показатели с начала 2024 года, когда Сбер по всей России выдавал около 11 тысяч ипотек в месяц.
В структуре ипотечных выдач уменьшается не только доля новостроек, но и доля ИЖС. Популярность кредитования индивидуального жилищного строительства сохраняется на Сахалине, в Якутии, в Читинской области, на Камчатке и в Приморском крае (от 13,3% до 7,3% в общем объеме ипотечных выдач). Это можно объяснить тем, что в вышеназванных регионах представлены привлекательные по своим условиям государственные программы «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».
Таким образом, динамика выдач ипотечных кредитов по-прежнему находится в зависимости от мер государственной поддержки, указывает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. «Если в первую половину месяца общее количество сделок составляло 8–9 тысяч в неделю, то после возобновления выдач по „Семейной ипотеке“ показатель увеличился до 14 тысяч, а в последнюю неделю — до 22 тысяч. Доля льготной ипотеки, в свою очередь, выросла с ~25% до ~55%», — дал комментарий по полученным данным эксперт.