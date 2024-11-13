В «Домклик» рассказали об увеличении спроса на вторичном рынке жилья в Приморье

По информации аналитического центра, спрос на жилье на вторичном рынке начал расти на фоне ожиданий дальнейшего увеличения ключевой ставки ЦБ. В октябре число ипотечных сделок на вторичном рынке жилья в РФ заметно увеличилось — на 11% в сравнении с предыдущим месяцем, или до 32,3 тысячи. Аналитики «Домклик» отметили этот показатель как «один из самых быстрых темпов роста в текущем году». Таким образом, сегмент готового жилья в общем объеме кредитования по стране достиг в октябре 2024 года почти 64% против 31% на рынке новостроек. Подобная тенденция наблюдается по всей России. При этом максимальный прирост ипотечных сделок с жильем на вторичном рынке отмечен в Курской области (+90,6%), а также в Курганской (+49,3%) и в Липецкой областях (+40%), пишет newsnn.ru.