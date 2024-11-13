В Москве прошел XIII Форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество»

Заместитель директора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития РФ Елена Иваницкая добавила, что министерство активно поддерживает корпоративное волонтерство. По итогам анализа его вклада в ВВП был составлен доклад для Правительства РФ. Она также подчеркнула, что системная значимость корпоративного добровольчества для инфраструктуры национального добровольчества поспособствовала тому, что количество проектов, реализованных в этой области, внесено в качестве показателя эффективности в проект постановления о раскрытии информации в области устойчивого развития для компаний, разрабатываемый Правительством РФ, Банком России и АСИ.