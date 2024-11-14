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Posted 13 ноября, 23:19

Published 13 ноября, 23:19

Modified 25 ноября, 05:46

Updated 25 ноября, 05:46

Культурной столицей Дальнего Востока назвал Хабаровск мэр Сергей Кравчук

Культурной столицей Дальнего Востока назвал Хабаровск мэр Сергей Кравчук

13 ноября 2024, 23:19
Фото: Администрация Хабаровска.
Жители краевой столицы блестяще проявили себя на суперфинале Всероссийского фестиваля «Душа баяна», который прошел в Москве. В этом зрелищном событии участвовали как взрослые, так и дети, профессионалы и любители, выступая как солисты, так и в ансамблях.

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, компетентное жюри, состоящее из известных деятелей искусства России, отдало предпочтение талантливым хабаровчанам. Особый успех сопутствовал ансамблю русских народных инструментов «Ладушки» из Детской школы искусств №5 в Хабаровске, который занял второе место. Максим Никиточкин, руководитель народного ансамбля «Берегиня» из Дома культуры поселка Горького, удостоился третьего места в двух номинациях, что является значительным успехом.

глава краевой столицы Сергей Кравчук поздравил земляков, подчеркнув, что город славится своими творческими коллективами, которые ежегодно подтверждают высокий уровень мастерства.

— В Хабаровске активно функционируют театральные, танцевальные и музыкальные студии, многие из которых работают на муниципальной основе, предоставляя жителям широкие возможности для развития талантов. Хабаровские коллективы регулярно гастролируют, прославляя город на российской и международной сценах. Я уверен, что впереди у артистов новые успехи и достижения, — сказал Сергей Кравчук.

Организаторы фестиваля планируют расширять круг участников, приглашая коллективы из стран БРИКС, Беларуси и Северной Кореи, что придаст мероприятию международный характер и позволит обмениваться культурным опытом.

Напомним, что хабаровчанин, потомственный музыкант, хормейстер народного ансамбля Максим Никиточкин стал автором музыки гимна Хабаровского края.

#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Комсомольск-на-Амуре#Сергей Кравчук
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