Культурной столицей Дальнего Востока назвал Хабаровск мэр Сергей Кравчук

Жители краевой столицы блестяще проявили себя на суперфинале Всероссийского фестиваля «Душа баяна», который прошел в Москве. В этом зрелищном событии участвовали как взрослые, так и дети, профессионалы и любители, выступая как солисты, так и в ансамблях.

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, компетентное жюри, состоящее из известных деятелей искусства России, отдало предпочтение талантливым хабаровчанам. Особый успех сопутствовал ансамблю русских народных инструментов «Ладушки» из Детской школы искусств №5 в Хабаровске, который занял второе место. Максим Никиточкин, руководитель народного ансамбля «Берегиня» из Дома культуры поселка Горького, удостоился третьего места в двух номинациях, что является значительным успехом. глава краевой столицы Сергей Кравчук поздравил земляков, подчеркнув, что город славится своими творческими коллективами, которые ежегодно подтверждают высокий уровень мастерства. — В Хабаровске активно функционируют театральные, танцевальные и музыкальные студии, многие из которых работают на муниципальной основе, предоставляя жителям широкие возможности для развития талантов. Хабаровские коллективы регулярно гастролируют, прославляя город на российской и международной сценах. Я уверен, что впереди у артистов новые успехи и достижения, — сказал Сергей Кравчук. Организаторы фестиваля планируют расширять круг участников, приглашая коллективы из стран БРИКС, Беларуси и Северной Кореи, что придаст мероприятию международный характер и позволит обмениваться культурным опытом. Напомним, что хабаровчанин, потомственный музыкант, хормейстер народного ансамбля Максим Никиточкин стал автором музыки гимна Хабаровского края.