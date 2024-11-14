Муниципальные лидеры работают на благо общества — мэр Хабаровска

Posted 14 ноября, 07:19
Published 14 ноября, 07:19
Modified 25 ноября, 05:48
Updated 25 ноября, 05:48
Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, этот центр известен подготовкой специалистов в государственных, бизнесовых и общественных сферах, что подчеркивает высокий уровень организации события.
На заседании присутствовали представители всех 89 российских регионов, что демонстрирует масштаб и значимость мероприятия. Глава Хабаровска в своем выступлении выделил важность форума как платформы для обмена опытом и разработки новых стратегий развития.
— Мы обсудили ключевые направления, важные для процветания наших городов и поселков. Главная задача муниципальных лидеров — работа на благо граждан, и это стало центральной темой встречи ВАРМСУ, — заявил Сергей Кравчук, подчеркивая основополагающую роль местного самоуправления.
Сопредседатель ассоциации, сенатор Андрей Шевченко, в своем докладе отметил достижения прошлого года, подчеркнув прогресс в улучшении законодательства по местному самоуправлению. ВАРМСУ зарекомендовала себя как защитник интересов муниципалитетов на внутреннем и международном уровнях. Он также затронул ежегодный отчет ассоциации, представляемый правительству РФ, и позитивные изменения в контроле и надзоре, выделив необходимость нового законодательства в этой области.
Ирина Гусева, также сопредседатель ассоциации, подвела итоги съезда, отметив, что укрепление Высшего Совета ВАРМСУ связано с новыми вызовами. Это сотрудничество позволит продвигать инициативы на высшем уровне, способствуя улучшению качества жизни общества.
Съезд завершился награждением лучших представителей муниципального сообщества за вклад в развитие местного самоуправления. Это событие подчеркнуло важность признания труда и усилий, направленных на улучшение условий жизни граждан.