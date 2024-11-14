Муниципальные лидеры работают на благо общества — мэр Хабаровска

Сопредседатель ассоциации, сенатор Андрей Шевченко, в своем докладе отметил достижения прошлого года, подчеркнув прогресс в улучшении законодательства по местному самоуправлению. ВАРМСУ зарекомендовала себя как защитник интересов муниципалитетов на внутреннем и международном уровнях. Он также затронул ежегодный отчет ассоциации, представляемый правительству РФ, и позитивные изменения в контроле и надзоре, выделив необходимость нового законодательства в этой области.