РЭО выявил регионы, где больше всего не хватает мусоровозов

Posted 14 ноября, 13:04
Published 14 ноября, 13:04
Modified 14 ноября, 13:04
Updated 14 ноября, 13:04
Показатель дефицита варьируется от 16 до 78 процентов от требующегося количества транспортных средств. В число таких регионов вошли Республика Тыва (78%), Республика Ингушетия (60,4%), Еврейская автономная область (46,8%), Камчатка (27,5%), Донецкая Народная Республика (22,7%), сообщает 56orb.ru.
Чтобы решить эту проблему, РЭО и АО «Росагролизинг» разработали и запустили программу льготного лизинга спецтехники для вывоза отходов. Об этом рассказал глава РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что программа направлена на снижение дефицита мусоровозов, модернизацию парка спецтехники и повышение качества услуг по вывозу отходов.
Замгендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов сообщил, что программа предусматривает возмещение части процентной ставки на лизинг транспортных средств. Это облегчит покупку мусоровозов регоператорами и улучшит качество коммунальных услуг.
В августе была создана межведомственная группа по решению вопросов в отрасли обращения с отходами. Эту структуру поручил создать глава Минприроды РФ Александр Козлов. В группу вошли представители федеральных органов власти, Государственной думы, Совета Федерации РФ и эксперты компании «Российский экологический оператор».