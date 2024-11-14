РЭО выявил регионы, где больше всего не хватает мусоровозов

Чтобы решить эту проблему, РЭО и АО «Росагролизинг» разработали и запустили программу льготного лизинга спецтехники для вывоза отходов. Об этом рассказал глава РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что программа направлена на снижение дефицита мусоровозов, модернизацию парка спецтехники и повышение качества услуг по вывозу отходов.