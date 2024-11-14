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Posted 14 ноября, 19:54

Published 14 ноября, 19:54

Modified 14 ноября, 19:54

Updated 14 ноября, 19:54

Якушев: ГД приняла в основном чтении бюджет с приоритетными для страны поправками ЕР

Якушев: ГД приняла в основном чтении бюджет с приоритетными для страны поправками ЕР

14 ноября 2024, 19:54
Фото: 1MI.
Госдума приняла в основном чтении бюджет, в который были внесены важные социальные поправки, предложенные фракцией «Единая Россия». Изменения охватывают основные направления развития страны и реализацию народной программы партии.

В федеральный бюджет добавлены статьи, касающиеся финансирования социальной сферы, науки, строительства объектов для детского отдыха и спорта, а также поддержки регионов и сельского хозяйства. Об этом пишет mkset.ru.

На реализацию положений народной программы ЕР в новом бюджете дополнительно заложен 161 миллиард рублей. Эти деньги пойдут на всестороннее развитие сельских территорий, продолжение льготных лизинговых программ и мероприятия по мелиорации земель, сообщил временно исполняющий обязанности секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

Поддержка регионов остается одним из приоритетов для «Единой России». Якушев подчеркнул, что к 2030 году планируется выполнить поручение президента по приведению в нормативное состояние 85% федеральных дорог и дорог в крупнейших городах, а также 60% региональных дорог. Для этого предложено выделить дополнительно 60 миллиардов рублей.

Более пяти миллиардов рублей дополнительно будет направлено на поддержку участников СВО через фонд «Защитники Отечества», помощь дальневосточным семьям в погашении ипотечных кредитов и организацию реабилитации инвалидов. Также предусмотрены дополнительные средства на развитие молодежного предпринимательства и молодежной политики в регионах.

Увеличатся инвестиции в научные проекты и профориентационные мероприятия. Поправки предусматривают расширение поддержки Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Более миллиона студентов получат сертификаты на образование, приобретение профессионального оборудования и реализацию своих проектов. Дополнительные средства выделят на проекты под руководством ведущих ученых. На эти цели предусмотрено семь миллиардов рублей.

В бюджете заложены средства на программу развития русского языка, включая подготовку учителей-предметников для работы в зарубежных школах. Особое внимание будет уделено развитию славянских вузов.

Кроме того, благодаря поправкам «Единой России» в ближайшие три года будет создано более 800 мест для отдыха и оздоровления детей, а также проведен капитальный ремонт в ряде летних лагерей.

Также принято решение о дополнительном финансировании статей бюджета, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Эти меры позволят оснастить более тысячи спортивных площадок и провести капитальный ремонт спортивных объектов, сообщает сайт ER.RU.

Врио секретаря генсовета партии добавил, что в бюджете заложены средства на исполнение всех поручений президента и всех направлений народной программы ЕР.

#Общество
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