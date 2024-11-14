Якушев: ГД приняла в основном чтении бюджет с приоритетными для страны поправками ЕР

Поддержка регионов остается одним из приоритетов для «Единой России». Якушев подчеркнул, что к 2030 году планируется выполнить поручение президента по приведению в нормативное состояние 85% федеральных дорог и дорог в крупнейших городах, а также 60% региональных дорог. Для этого предложено выделить дополнительно 60 миллиардов рублей.