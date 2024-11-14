Жители должны видеть работу властей — Демешин поставил мэрам задачи по мастер-планам

Глава региона подчеркнул, что облик городов должен быть таким, чтобы он устраивал в первую очередь самих горожан. В этой связи губернатор дал поручение министру имущества Никите Матвееву направить письма в адрес Сергея Кравчука и Дмитрия Заплутаева о запрете выдачи разрешения на застройку территорий, прилегающих к набережным Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, без согласования с региональным минстроем.