Жители должны видеть работу властей — Демешин поставил мэрам задачи по мастер-планам

Posted 14 ноября, 07:21
Published 14 ноября, 07:21
Modified 14 ноября, 07:23
Updated 14 ноября, 07:23
О ходе исполнения долгосрочных планов развития городов доложила министр экономического развития края Ирина Зикунова. Она отметила, что миссия Хабаровской городской агломерации — быть центром сбережения и приумножения ключевых ценностей Востока России, успешным, удобным, узнаваемым городом. Долгосрочный план развития Хабаровска включает 69 мероприятий, из них 55 касаются объектов инфраструктуры. Министр сообщила также, что план по ремонту улично-дорожной сети краевого центра на текущий год выполнен на 100 процентов.
Что касается мастер-плана города Юности, то в настоящее время на финишную прямую вышла реконструкция городской набережной. Готовность объекта составляет 70 процентов, работы планируется завершить до конца года. Кроме того, к сдаче готовится инновационный центр «Эвристика», его готовность на текущий момент — 65 процентов.
Ирина Зикунова также отметила, что в рамках единой субсидии в Хабаровске будут реконструированы Амурский и Уссурийский бульвары, а в Комсомольске-на-Амуре планируется завершить строительство онкодиспансера и ДК «Судостроитель».
— Мероприятия, включенные в долгосрочные планы, — знаковые для населения проекты. Правительство края выступает гарантом их реализации. Исполнение долгосрочных планов находится на особом контроле Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО — Юрия Петровича Трутнева, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Глава региона также обозначил зоны ответственности членов краевого правительства. За каждым проектом мастер-плана развития города будет закреплен зампред правительства края. Так, новую объединенную набережную Хабаровска будет курировать новый зампред по строительству. Кроме того, Дмитрий Демешин призвал мэров Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре проявлять больше инициативы при реализации мастер-планов.
Глава региона подчеркнул, что облик городов должен быть таким, чтобы он устраивал в первую очередь самих горожан. В этой связи губернатор дал поручение министру имущества Никите Матвееву направить письма в адрес Сергея Кравчука и Дмитрия Заплутаева о запрете выдачи разрешения на застройку территорий, прилегающих к набережным Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, без согласования с региональным минстроем.
— По каждой заявке будем принимать решение, исходя из комфорта наших граждан, а не погони застройщиков за наживой, — заявил губернатор.
Дмитрий Демешин также акцентировал внимание на ряде задач, которые необходимо учесть при планировании бюджетов на следующий год. Среди них организация уличного освещения, подсветки центральных зданий, ремонт фасадов, дорожная разметка и другие.
— Люди должны видеть заботу муниципальных властей, — подчеркнул глава региона.