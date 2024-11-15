Буцаев: В шорт-листы «Зеленой премии» РЭО отобрали проекты из 13,5 тысячи заявок

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев напомнил, что в этом году премия проходит в четвертый раз. Когда конкурс только находился на стадии запуска, его организаторы даже не предполагали, что интерес к нему будет расти с каждым годом. Однако уже сейчас стало ясно, что с каждым годом все больше людей начинает задумываться о защите окружающей среды и присоединяться к участию в таких проектах. Как сообщает mkset.ru, в 2021 году для участия в конкурсе было прислано свыше 1000 заявок, в 2022 году — около 3000, в 2023 году — 3808. В наступившем году организаторы получили свыше 13,5 тысячи заявок, что почти в 3,5 раза превышает показатели прошлого года. Такой подъем интереса к конкурсу символизирует все большую вовлеченность общества, бизнеса, профильных организаций в экоповестку, желание защитить окружающую среду от вредного антропогенного воздействия. Буцаев заявил, что такой конкурс — это возможность способствовать, в том числе финансово, воплощению инновационных проектов, и пообещал, что финалистами премии станут лучшие из лучших.