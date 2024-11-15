Буцаев: В шорт-листы «Зеленой премии» РЭО отобрали проекты из 13,5 тысячи заявок

Posted 15 ноября, 16:59
Published 15 ноября, 16:59
Modified 15 ноября, 16:59
Updated 15 ноября, 16:59
Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев напомнил, что в этом году премия проходит в четвертый раз. Когда конкурс только находился на стадии запуска, его организаторы даже не предполагали, что интерес к нему будет расти с каждым годом. Однако уже сейчас стало ясно, что с каждым годом все больше людей начинает задумываться о защите окружающей среды и присоединяться к участию в таких проектах. Как сообщает mkset.ru, в 2021 году для участия в конкурсе было прислано свыше 1000 заявок, в 2022 году — около 3000, в 2023 году — 3808. В наступившем году организаторы получили свыше 13,5 тысячи заявок, что почти в 3,5 раза превышает показатели прошлого года. Такой подъем интереса к конкурсу символизирует все большую вовлеченность общества, бизнеса, профильных организаций в экоповестку, желание защитить окружающую среду от вредного антропогенного воздействия. Буцаев заявил, что такой конкурс — это возможность способствовать, в том числе финансово, воплощению инновационных проектов, и пообещал, что финалистами премии станут лучшие из лучших.
В жюри «Зеленой премии» этого года включили больше представителей. Так, в него теперь входят не только эксперты отрасли обращения с отходами, чиновники и экологи-общественники, но и специалисты из сферы образования, финансисты и предприниматели.
Согласно комментарию возглавляющего PR-департамент Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, номинации распределяются по общественному, профессиональному и юннатскому трекам. В 2024 году перечень стал значительно объемнее, а число номинаций возросло до 13. Оргкомитет составил отдельные шорт-листы по каждой из них. Теперь у тех, кого внесли в шорт-листы, появился шанс выиграть крупную сумму. Так, победителю в номинации «Экосемья» планируется вручить сертификат на семейное путешествие на 500 тысяч рублей. А 10 победивших студентов должны получить единоразовые стипендии по 150 тысяч рублей каждый. Максимальный денежный приз положен трем финалистам в «Эколидерах» — один миллион каждому.
Отдельно стоит отметить, что на «Зеленой премии» появилась закрытая номинация «Регионы России», в которой эксперты РЭО будут оценивать, как успешно российские регионы реализуют реформу отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
«Зеленая премия — 2024» будет проходить в столице. Ее проведение запланировано на декабрь, точная дата пока неизвестна. Актуальная информация о мероприятии доступна на сайте «Зеленой премии».