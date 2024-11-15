Это как симфония: проблемы миграции обсудили на форуме в Приморском крае

Posted 15 ноября, 14:02
Published 15 ноября, 14:02
Modified 17 ноября, 08:10
Updated 17 ноября, 08:10
Участие в заседании приняли губернатор края Олег Кожемяко, председатель правительства Приморского края Вера Щербина, председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко, глава администрации Владивостока Константин Шестаков, представители различных диаспор Приморья, общественники.
В фойе зала заседаний правительства Приморского края развернулась выставка — о себе рассказали белорусская, корейская, узбекская и другие диаспоры, существующие в Приморье. Наш край — многонационален, традиции интернационализма, уважения, умения жить дружно всегда были в нем сильны. И об этом нельзя забывать.
Рабочие руки — на учёт
Губернатор Приморья Олег Кожемяко как раз и напомнил собравшимся о том, что Приморский край — как и вся Россия — та территория, на которой мирно живут люди самых разных национальностей. 140 национальностей, на минуточку.
Также Олег Николаевич констатировал: миграция была, есть и будет, важно сделать так, чтобы этот процесс находился под строгим контролем. Миграционные потоки должны идти в русле закона, подчеркнул он.
— Нам необходимы кадры, рабочие руки, — отметил губернатор. — Предприятиях ЖКХ, сфера обслуживания, большие стройки региона — все они используют труд мигрантов, это часть экономики региона. Но все эти рабочие руки должны быть учтены, видны и юридически чисты.
Глава Приморья подчеркнул: чаще всего, по статистике, работать в наш край приезжают граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Это очень трудолюбивые люди, в большинстве своём они готовы честно трудиться, соблюдать законы страны, в которую приехал, и уважать историю и традиции России.
— Таких людей мы только приветствуем и всегда им рады, благодарны за их труд, — подчеркнул Олег Кожемяко.
Также он отметил: преступность не имеет национальности. И приморцы не должны из-за отдельных негодяев и отдельных случаев криминального характера среди мигрантов навешивать ярлыки на всех, приехавших трудиться и жить в Приморский край.
— Статистика — вещь упрямая, а согласно цифрам, только 4,7 процента преступлений в крае совершено выходцами из других стран, в том числе Средней Азии, — отметил глава региона.
Врагам — по рукам
Олег Николаевич устроил для собравшихся на заседание небольшой экскурс в историю (а может быть, для кого-то рассказ главы Приморья стал настоящим откровением): он напомнил о том, что почти 70 лет страны, которые мы и сегодня считаем братскими, были в составе одного большого государства, шли одним путём.
— Представители Узбекистана в годы Великой Отечественной войны в рядах Советской армии сражались с фашистскими захватчиками, — рассказал Олег Кожемяко. — Было призвано 1,5 миллиона жителей Узбекской ССР. Более 600 тысяч погибли или получили ранения. Сегодня представители узбекского, таджикского и других народов, как когда-то их деды и прадеды, вместе с русскими и людьми других национальностей сражаются бок о бок в зоне СВО. Защищают Россию и отстаивают интересы нашего государства. У нас общая история подвигов наших отцов и дедов, крепкие межгосударственные связи. Мы — дружественные государства! И эта дружба явно мешает нашим врагам. Мы не должны позволить внешним силам из недружественных стран вбить клин между нашими народами, в том числе на территории Приморья, — сказал руководитель региона.
Представители диаспор, которые присутствовали на заседании палаты, поддержали слова Олега Николаевича. На трибуну поднялся Александр Досов, уроженец Узбекистана, проживший во Владивостоке без малого 50 лет, подаривший вместе с супругой России, своей стране, трёх сыновей, внуков. Александр Рахманович, честно трудившийся на благо России и Приморья, — большой патриот, считает себя почти что коренным приморцем. Он пишет стихи, является членом Российского союза писателей, работает в общественных организациях.
— От всей души благодарю Владивосток
За то, что взял меня в свои объятья.
Мне город сделал дружеский намёк:
Владивосток и Самарканд — родные братья.
Здесь пышет добротой со всех сторон,
Душа поёт от изумительной природы,
Всему народу — низкий мой поклон,
Да обойдут вас стороной невзгоды! — прочитал свои стихи Александр Досов. И каждый житель Приморья, какой бы национальности он ни был, подписался бы под этими словами.
Кстати, губернатор Приморья в скором времени посетит Ташкент как председатель комиссии Госсовета по туризму. Он намерен всячески развивать туристические, культурные, спортивные связи с Узбекистаном.
Вместе мы сильнее
Исторические факты, напоминающие о совместной истории России и стран, бывших некогда республиками СССР, напомнил в своём выступлении на форуме и Антон Волошко, председатель Законодательного Собрания Приморского края.
— Месяц назад, 19 октября Казахстан отметил 100-летие со дня рождения своего соотечественника Рахимжана Кошкарбаева. Во время штурма Берлина было несколько групп красноармейцев, кто подобрался к Рейхстагу и закрепил красное знамя на его фасаде. Одной из таких групп руководил казах Кошкарбаев. И это тоже наша общая история — героическая и славная, — отметил он.
Антон Волошко подчеркнул: сотрудничество Приморья с республиками Средней Азии имеет глубокие исторические корни, уходящие в славные времена Советского Союза.
— Я хочу напомнить замечательную узбекскую пословицу, очень уместную в контексте нашего обсуждения: «Вместе сходиться — рекой становиться, врозь расходиться ручейками стать».
Сегодня, в условиях глобальных изменений, очень важно не допустить, чтобы внешние силы использовали разногласия для превращения наших братьев в инструмент своих амбиций. Нам нужно объединиться и дать понять — мы не только соседи, мы — братья навек. Вместе мы можем создать пространство, где каждому будет комфортно, где мигранты и местные жители смогут стать частью единой, крепкой и дружной семьи, — отметил спикер приморского парламента.
Он также заявил: среди мигрантов есть те, кто нарушает закон, это факт. Такие люди должны отвечать за свои проступки. Однако не следует забывать, что нельзя судить обо всех по поступкам отдельных «черных овец». Большинство мигрантов — это трудолюбивые, честные и целеустремленные люди, стремящиеся создать будущее для себя и своих детей.
— Давайте работать вместе над тем, чтобы укрепить связи между нашими народами и создать атмосферу доверия и уважения. Мы должны помнить — вместе мы сильнее! — сказал Антон Волошко.
Это — наша молодёжь!
Задуматься о будущем Владивостока в свете гармонизации межнациональных отношений заставил собравшихся глава Владивостока Константин Шестаков. Он начал своё выступление на заседании палаты с неожиданной статистики.
— Владивосток — молодёжная столица России, город молодой, перспективный, развивающийся, — сказал Константин Шестаков. — На территории города зарегистрировано 18 тысяч иностранцев. Так вот, четыре тысячи из них — студенты, которые учатся в наших вузах, в ДВФУ, в ВВГУ, медицинском университете и других высших учебных заведениях. Это те ребята, которые при нашей должной работе могут связать свою жизнь с нашим любимым городом, либо станут его амбассадорами вовне.
Глава Владивостока констатировал: городу нужны кадры, этого требует динамично развивающаяся экономика.
— Мы должны думать о привлечении в город и край в целом миграционного потока квалифицированных кадров, о потоке иностранной молодежи, которая придет в наши вузы и колледжи, а после учебы — останется работать здесь. Нам нужно усилить работу по их адаптации на территории нашего региона. Соблюдение правил, контроль и адаптация — те основные задачи, которые перед нами стоят, — добавил мэр столицы Приморья.
Поможем адаптироваться
В своём выступлении глава Владивостока поднял такую важную проблему, как помощь в адаптации к жизни в другой стране — для тех, кто приезжает в столицу ДФО, в Приморье жить и работать.
— Мы в администрации города выделяем гранты, направленные на различные социальные проекты, в частности — на тему адаптации. Это обучение русскому языку, это обучение русской культуре, рассказ о традициях и обычаях России. На мой взгляд, это крайне важная часть гармонизации межнациональных отношений, отметил он.
Выступивший на заседании епископ Владивостокский и Приморский Павел рассказал о том, как он неоднократно бывал в столице Таджикистана Душанбе, когда возглавлял тамошнюю епархию, и как его поразили те уважение, доброжелательность и искренняя приязнь к русским, к православию, которые он увидел своими глазами.
Он подчеркнул, что сила России — в единстве, а разжигание межнациональной розни способно только ослабить нашу страну.
Выступили на форуме и представители организаций, так или иначе регулирующих миграционные потоки или осуществляющие надзор за этими процессами.
Они отмечали, что главное — сделать все возможное, чтобы приезжающие в Приморье специалисты из стран бывшего СССР и не только сразу приступали к активной деятельности, чувствовали свою нужность. И чтобы здесь, в Приморье, их принимали доброжелательно.
Ответственное трудоустройство мигрантов, контролируемое перераспределение трудовых мигрантов с объекта на объект, стабилизация трудовых отношений мигрантов с работодателями, возможность проведения адаптационных процедур — вот пути решения множества вопросов, отмечали выступающие.
Кстати, Олег Кожемяко напомнил собравшимся: сейчас в правительстве Приморья создается Агентство по миграционной политике. Его сотрудники будут присутствовать на территориях среднеазиатских государств, откуда в основном едут в Приморье трудовые мигранты. С ними будут проводить собеседования, уточнять квалификацию и уровень знания русского языка. Знакомить с законами и традициями России.
— Если угодно, можно представить симфонию, когда отдельные звуки складываются в музыкальное единство. И национальные различия могут и должны выступать как дополняющие друг друга элементы, когда стороны выигрывают, решая вопросы путем формирования партнерского сотрудничества, — отметил Олег Кожемяко.