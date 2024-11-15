Это как симфония: проблемы миграции обсудили на форуме в Приморском крае

Он также заявил: среди мигрантов есть те, кто нарушает закон, это факт. Такие люди должны отвечать за свои проступки. Однако не следует забывать, что нельзя судить обо всех по поступкам отдельных «черных овец». Большинство мигрантов — это трудолюбивые, честные и целеустремленные люди, стремящиеся создать будущее для себя и своих детей.