Корпорация МСП: На развитие организаций малого и среднего бизнеса направят 5,3 трлн

Posted 15 ноября, 09:26
Published 15 ноября, 09:26
Modified 15 ноября, 09:26
Updated 15 ноября, 09:26
Председатель совета директоров Корпорации МСП, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что основная цель концепции — достижение опережающего роста дохода на одного работника в сфере малого и среднего предпринимательства согласно указу президента. Для этого необходимо изменить подходы, сосредоточившись на качественных показателях, таких как рост дохода на одного работника субъектов МСП, превышающий темпы роста ВВП. Таким образом, требуется пересмотреть роль Корпорации МСП и ее инструменты. Об этом сообщает ТАСС.
Почти половина из 5,3 трлн рублей будет направлена на отрасли, формирующие экономику предложения, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он отметил, что будут сохранены эффективные программы, включая «зонтичные» поручительства. В планах также предоставить льготные кредиты для резидентов особых экономических зон и предприятий из моногородов, сфер станкостроения и робототехники. Кроме того, планируется запустить льготное инвестирование для субъектов МСП в сферах туризма, IT, научно-технической деятельности и производства на общую сумму 800 млрд рублей до 2030 года. Для достижения поставленных целей будут использованы как действующие, так и новые инструменты, основанные на обратной связи от предпринимателей и аналитических данных с портала МСП.РФ. Реализация этих мер позволит обеспечить около 50% общего вклада в достижение цели указа.
Исаевич заявил, что для достижения этой цели необходимо решить три задачи, которые лягут в основу стратегии развития корпорации. Первая задача заключается в создании механизмов стимулирования увеличения числа переходов малых и средних предприятий из одной категории в другую. Вторая задача заключается в обеспечении роста вклада малого и среднего бизнеса в экономику предложения. Импульс этим отраслям даст необходимое экономике предложение продукции и услуг. Третья задача состоит в увеличении участия малых и средних предприятий в обеспечении технологического суверенитета, чтобы к 2030 году объем закупок у МТК достиг 1,2 трлн рублей.
Еще одним инструментом развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях является инвестиционная программа Банка России, Корпорации МСП и Минэкономразвития на сумму 100 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщил Михаил Мамута, глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.
Также будут запущены совместные «зонтичные» поручительства с региональными гарантийными организациями, где корпорация выступит поручителем. Для поддержки городской экономики и наших брендов также будут реализованы совместные с ВЭБ.РФ поручительства. Распределение рисков расширит возможности для привлечения средств.