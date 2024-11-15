Корпорация МСП: На развитие организаций малого и среднего бизнеса направят 5,3 трлн

Почти половина из 5,3 трлн рублей будет направлена на отрасли, формирующие экономику предложения, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он отметил, что будут сохранены эффективные программы, включая «зонтичные» поручительства. В планах также предоставить льготные кредиты для резидентов особых экономических зон и предприятий из моногородов, сфер станкостроения и робототехники. Кроме того, планируется запустить льготное инвестирование для субъектов МСП в сферах туризма, IT, научно-технической деятельности и производства на общую сумму 800 млрд рублей до 2030 года. Для достижения поставленных целей будут использованы как действующие, так и новые инструменты, основанные на обратной связи от предпринимателей и аналитических данных с портала МСП.РФ. Реализация этих мер позволит обеспечить около 50% общего вклада в достижение цели указа.