Правоохранительные органы разберутся в инцидентах в перинатальном центре — Демешин

С 2018 года в Хабаровском крае выстроена эффективная система специализированной медпомощи при женском, мужском и сочетанном бесплодии. В Перинатальном центре проводится не менее 1200 процедур ЭКО в год. При этом возможности центра гораздо выше — они позволяют проводить до 3000 тысяч циклов ежегодно. В отличие от многих других российских регионов, в Хабаровском крае нет очереди на ЭКО.