Правоохранительные органы разберутся в инцидентах в перинатальном центре — Демешин

Posted 15 ноября, 03:37
Published 15 ноября, 03:37
Modified 15 ноября, 03:39
Updated 15 ноября, 03:39
После резонансных комментариев Дмитрий Демешин лично проверил работу перинатального центра. Губернатор выразил соболезнования тем, кто потерял своих детей, при этом подчеркнул, что дать окончательную оценку произошедшему — задача правоохранительных органов.
— Забота же медиков — мамочки и младенцы, они выхаживают новорождённых даже в самых сложных случая. И я убедился, что они с этой задачей справляются, — отметил глава региона.
Основная задача краевого Перинатального центра — ведение беременности у женщин высокой группы риска, оказание специализированной медицинской помощи женщинам и детям: недоношенным новорожденным, новорожденным с тяжелой патологией. В коллективе медучреждения 164 врача, и 274 сотрудника из числа среднего медицинского персонала. На базе центра ежегодно проводится около 40 процентов всех родов в Хабаровском крае.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что в условиях снижения рождаемости стоит задача — убедить семьи, что рожать безопасно и для этого созданы все условия.
С 2018 года в Хабаровском крае выстроена эффективная система специализированной медпомощи при женском, мужском и сочетанном бесплодии. В Перинатальном центре проводится не менее 1200 процедур ЭКО в год. При этом возможности центра гораздо выше — они позволяют проводить до 3000 тысяч циклов ежегодно. В отличие от многих других российских регионов, в Хабаровском крае нет очереди на ЭКО.
— Если приходит семейная пара, она сразу после обследования заходит на проведение процедуры ЭКО. Причем охват населения в части проведения этой процедуры в Хабаровском крае выше, чем в центральных регионах России, — отметил главный врач центра Юрий Бердаков.
Руководитель медучреждения также добавил, что центр предоставляет достойные условия для процесса родов, содержания матерей и новорожденных.
— Наш краевой Перинатальный центр готов сопроводить любую жительницу Хабаровского края, которая желает родить ребенка, в том числе с помощью процедуры ЭКО. Коллектив врачей центра гарантирует полное сопровождение. Очень важно, что у нас есть резервные мощности. Мы ждем каждого, кто хочет родить ребенка! — заявил губернатор Дмитрий Демешин.
Как и во всей системе здравоохранения края, в Перинатальном центре есть и проблемы.
— Есть проблемы, как и везде — и с подбором кадров, и с нехваткой реанимобилей. Будем решать их, искать дополнительные источники финансирования, — сказал Дмитрий Демешин.
Глава региона осмотрел родовые залы, реанимационное и эмбриологическое отделение и убедился, что они оснащены необходимым современным оборудованием для оказания высококачественной помощи пациентам.
— Наш Перинатальный центр оказывает качественное сопровождение рождения ребенка: начиная от беременности пациентки и заканчивая выпуском после родов. Наши врачи работают на современном оборудовании. Обращаясь в этот высокотехнологичный центр, будущие мамы должны быть уверены, что получат качественную помощь. А малыши, которые здесь появятся на свет, будут окружены заботой профессиональных врачей, — подытожил Дмитрий Демешин.