Революция в организации питания детей: какие изменения ждут школьников в Приморье?

Кроме того, жители могут оставить свои предложения по улучшению питания на сайтах образовательных учреждений Приморья и на платформе Госуслуги через обратную связь. На заседании рабочей группы Дмитрий Чернышенко также отметил, что Президент страны Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам благополучия детей.