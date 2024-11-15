Революция в организации питания детей: какие изменения ждут школьников в Приморье?

Posted 15 ноября, 06:46
Published 15 ноября, 06:46
Modified 15 ноября, 06:48
Updated 15 ноября, 06:48
В Правительстве Российской Федерации прошло заседание, на котором затронули важную тему — единые стандарты для закупок продуктов для школ и детских садов. Также на совещании обсудили вопросы по обеспечению государственного контроля в области детского питания.
Председатель Правительства России подчеркнул важность активного использования цифровых сервисов для получения обратной связи. Также он предложил рассмотреть успешные примеры из различных регионов. В частности, во Владивостоке контроль за качеством питания в образовательных учреждениях осуществляется несколькими способами.
Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Максим Кильчевский отметил, что родительский контроль является одним из самых простых и эффективных методов, который внедрен в каждую образовательную организацию.
«В приморской столице городская межведомственная родительская группа, а также специалисты управления образования администрации Владивостока контролируют все образовательные учреждения и периодично выезжают к ним с проверкой, чтобы следить как за качеством приготовленной пищи, так и за качеством организации этого процесса, — отметил Максим Кильчевский.
Кроме того, жители могут оставить свои предложения по улучшению питания на сайтах образовательных учреждений Приморья и на платформе Госуслуги через обратную связь. На заседании рабочей группы Дмитрий Чернышенко также отметил, что Президент страны Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам благополучия детей.
«Для обеспечения качества их жизни и здоровья ключевое значение имеют вопросы организации питания в школах и детских лагерях. Наша рабочая группа должна подготовить предложения по повышению качества питания детей на основе лучших региональных практик», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.