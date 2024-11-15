В Хабаровском крае в рамках акции «Сохраним лес» высажено 2,5 тысячи молодых деревьев

В текущем году акция прошла в осенний период во всех районах Хабаровского края. В ней приняли участие около 340 человек. Неравнодушные жители региона, общественные организации, волонтеры совместно с работниками подведомственных министерству лесного хозяйства и лесопереработки края учреждений украсили молодыми саженцами парки, скверы и улицы своих населенных пунктов. Массовые посадки лесных культур прошли в пригороде Комсомольска-на-Амуре. На месте, где лес погиб от пожаров, посадили 1,2 тысяч сеянцев лиственницы даурской на площади 0,5 гектара.