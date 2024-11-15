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Posted 15 ноября, 03:54

Published 15 ноября, 03:54

Modified 15 ноября, 03:56

Updated 15 ноября, 03:56

В Хабаровском крае в рамках акции «Сохраним лес» высажено 2,5 тысячи молодых деревьев

В Хабаровском крае в рамках акции «Сохраним лес» высажено 2,5 тысячи молодых деревьев

15 ноября 2024, 03:54
Фото: Правительство Хабаровского края.
В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края подвели итоги ежегодной акции «Сохраним лес» национального проекта «Экология», в рамках которой в регионе высажено 2500 молодых саженцев на улицах, в скверах и парках населенных пунктов, а также в местах, где погиб лес.

Кампания является самым масштабным проектом по восстановлению лесов в стране, она проводится с 2019 года по указу главы государства Владимира Путина.

В текущем году акция прошла в осенний период во всех районах Хабаровского края. В ней приняли участие около 340 человек. Неравнодушные жители региона, общественные организации, волонтеры совместно с работниками подведомственных министерству лесного хозяйства и лесопереработки края учреждений украсили молодыми саженцами парки, скверы и улицы своих населенных пунктов. Массовые посадки лесных культур прошли в пригороде Комсомольска-на-Амуре. На месте, где лес погиб от пожаров, посадили 1,2 тысяч сеянцев лиственницы даурской на площади 0,5 гектара.

— В Бикине проведение акции приурочили к 86-й годовщине Хабаровского края. Там посадили саженцы на территории возле памятника герою Советского Союза пограничнику Василию Матронину, сохраняя память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны. Сейчас лесокультурный сезон в регионе завершается — высажено более 3,5 млн лесных культур, — подчеркнули в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края

Работы по восстановлению леса в 2024 году выполнят на общей площади 67,4 тысячи гектаров путем искусственного лесовосстановления и содействия естественному восстановлению леса — это сохранение подроста при проведении рубок лесных насаждений, уход за подростом и минерализация поверхности почвы.

Напомним, что «Сохраним лес» — это ежегодная экологическая акция по восстановлению лесов, которая проводится в поддержку национального проекта «Экология» с целью привлечения внимания общественности к теме сохранения лесов, воспитания бережного отношения к лесу и повышения интереса к профессии лесовода.

#Хабаровский край
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