В Хабаровском крае в рамках акции «Сохраним лес» высажено 2,5 тысячи молодых деревьев

Posted 15 ноября, 03:54
Published 15 ноября, 03:54
Modified 15 ноября, 03:56
Updated 15 ноября, 03:56
Кампания является самым масштабным проектом по восстановлению лесов в стране, она проводится с 2019 года по указу главы государства Владимира Путина.
В текущем году акция прошла в осенний период во всех районах Хабаровского края. В ней приняли участие около 340 человек. Неравнодушные жители региона, общественные организации, волонтеры совместно с работниками подведомственных министерству лесного хозяйства и лесопереработки края учреждений украсили молодыми саженцами парки, скверы и улицы своих населенных пунктов. Массовые посадки лесных культур прошли в пригороде Комсомольска-на-Амуре. На месте, где лес погиб от пожаров, посадили 1,2 тысяч сеянцев лиственницы даурской на площади 0,5 гектара.
— В Бикине проведение акции приурочили к 86-й годовщине Хабаровского края. Там посадили саженцы на территории возле памятника герою Советского Союза пограничнику Василию Матронину, сохраняя память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны. Сейчас лесокультурный сезон в регионе завершается — высажено более 3,5 млн лесных культур, — подчеркнули в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края
Работы по восстановлению леса в 2024 году выполнят на общей площади 67,4 тысячи гектаров путем искусственного лесовосстановления и содействия естественному восстановлению леса — это сохранение подроста при проведении рубок лесных насаждений, уход за подростом и минерализация поверхности почвы.
Напомним, что «Сохраним лес» — это ежегодная экологическая акция по восстановлению лесов, которая проводится в поддержку национального проекта «Экология» с целью привлечения внимания общественности к теме сохранения лесов, воспитания бережного отношения к лесу и повышения интереса к профессии лесовода.