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Posted 16 ноября, 16:28

Published 16 ноября, 16:28

Modified 16 ноября, 16:28

Updated 16 ноября, 16:28

«1 рубль за квадратный метр»: Ефимов рассказал о торгах на аренду здания под детсад

«1 рубль за квадратный метр»: Ефимов рассказал о торгах на аренду здания под детсад

16 ноября 2024, 16:28
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Для инвесторов на востоке Москвы благодаря программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр» открываются новые возможности.

В рамках этой программы московское правительство выставляет на торги здание под частное дошкольное учреждение, сообщил заместитель столичного градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, сообщает mos.ru.

Как рассказал Ефимов, на аукцион выставят отдельно стоящее здание в Восточном Измайлове. Его площадь — 1,7 тыс. кв. м, высота — два этажа. Победитель торгов получил возможность открыть в нем частный детский сад, рассчитанный на 120 мест, при условии организации образовательной деятельности и проведения ремонта. Только в этом случае он сможет воспользоваться правом на льготную аренду.

Как следует из условий программы, с победителем аукциона заключат арендный договор сроком на 49 лет. Инвестор должен будет согласовать тип работ, их объем. Так, на проведение капитального ремонта в здании отводится максимум полтора года, на проведение косметического ремонта — шесть месяцев, а на проведение работ по реконструкции объекта — три года.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, здание 1963 года постройки победителю торгов будет передано вместе с участком земли, на котором можно будет обустроить прогулочные и игровые зоны. После того как инвестор выполнит все условия программы, он получит возможность взять здание в аренду по ставке один рубль в год, рассказал Гаман.

Здание находится в Москве по адресу: 13-я Парковая улица, 18. Оно расположено на первой линии домов, за счет чего обеспечивается его транспортная доступность, в том числе для родителей будущих воспитанников детского сада. В пешей доступности — более 20 домов, у жильцов которых дошкольное учреждение может быть востребовано.

Желающие принять участие в торгах должны будут пройти регистрацию на электронной площадке «Росэлторг», получить усиленную квалифицированную электронную подпись. На Инвестиционном портале Москвы опубликована вся информация об актуальных предложениях и условиях программы.

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