«1 рубль за квадратный метр»: Ефимов рассказал о торгах на аренду здания под детсад

Как следует из условий программы, с победителем аукциона заключат арендный договор сроком на 49 лет. Инвестор должен будет согласовать тип работ, их объем. Так, на проведение капитального ремонта в здании отводится максимум полтора года, на проведение косметического ремонта — шесть месяцев, а на проведение работ по реконструкции объекта — три года.