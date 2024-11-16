Михаил Уруков: Спецсвязь обеспечивает доставку грузов особой важности

Posted 15 ноября, 22:39
Published 15 ноября, 22:39
Modified 15 ноября, 22:39
Updated 15 ноября, 22:39
Михаил Уруков, начальник регионального управления специальной связи по Дальневосточному региону, отметил, что фельдъегери Спецсвязи специализируются на доставке писем и грузов, представляющих особую важность и ценность. Об этом пишет kp.
Сегодня подразделения Спецсвязи работают в каждом регионе России, составляя большую и сложную маршрутную сеть. Ранее служба принадлежала к структуре Министерства связи, но после его ликвидации стала частью Министерства цифрового развития.
В частности, управление по Дальнему Востоку состоит из восьми филиалов в крупнейших городах и субъектах региона, таких как Хабаровск, Владивосток, Магадан и другие. Михаил Уруков напомнил, что филиал в Хабаровске также осуществляет контрольную деятельность по отношению ко всем территориальным управлениям региона.
В числе основных клиентов Спецсвязи — органы государственной власти и силовые структуры. Служба также поддерживает активное сотрудничество с бизнесом и предлагает услуги частным лицам. Сегодня Спецсвязь не только доставляет секретные документы, но и осуществляет перевозку культурных ценностей, опасных грузов, драгоценных металлов и наличности.
Для транспортировки в распоряжении службы имеется внушительный автопарк, в котором представлены легковые автомобили для небольших отправлений и специализированные тягачи для крупногабаритных грузов. Весь автопарк получает регулярное обслуживание на собственной ремонтной базе. Помимо этого, Спецсвязь предлагает услуги сопровождения автомобилей с проблесковыми маячками и страхование ценных грузов.
Кадровый отбор для работы в Спецсвязи осуществляется с особой тщательностью. Претендентов проверяют на наличие судимостей, также они проходят углубленное психологическое освидетельствование. В приоритете — кандидаты с опытом службы в армии, но в коллективе также трудится немало женщин, которые, по словам Михаила Урукова, отличаются высоким профессионализмом и ответственностью. Уруков подчеркнул, что компания занята активным развитием новых сервисов и улучшает качество услуг, удовлетворяя растущие потребности клиентов.