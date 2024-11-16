Михаил Уруков: Спецсвязь обеспечивает доставку грузов особой важности

Кадровый отбор для работы в Спецсвязи осуществляется с особой тщательностью. Претендентов проверяют на наличие судимостей, также они проходят углубленное психологическое освидетельствование. В приоритете — кандидаты с опытом службы в армии, но в коллективе также трудится немало женщин, которые, по словам Михаила Урукова, отличаются высоким профессионализмом и ответственностью. Уруков подчеркнул, что компания занята активным развитием новых сервисов и улучшает качество услуг, удовлетворяя растущие потребности клиентов.