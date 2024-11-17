Владимир Ефимов: Москва в 2024 году подписала с правообладателями 6 договоров о КРТ

Posted 17 ноября, 16:44
Published 17 ноября, 16:44
Modified 17 ноября, 16:45
Updated 17 ноября, 16:45
На этих шести участках общей площадью 69,3 гектара планируется строительство жилых и коммерческих кварталов. По словам Ефимова, в рамках проекта предполагается возведение около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в эти проекты составят 716 миллиардов рублей, а ожидаемый годовой доход — 52 миллиарда. Реализация проекта займет от четырех до 17 лет и создаст более 24,8 тысяч новых рабочих мест. Об этом пишет mos.ru.
Кроме того, московское правительство подчеркнуло, что в ходе выполнения программы будут построены спортивные и образовательные учреждения, рассчитанные на 2,2 тысячи детей и подростков, рядом с жилыми районами.
В настоящее время ведется планировка этих территорий. Программа КРТ предоставляет возможность преобразования бывших промышленных и заброшенных зон в современные жилые комплексы с необходимыми социальными объектами.