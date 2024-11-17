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Posted 17 ноября, 15:00

Published 17 ноября, 15:00

Modified 17 ноября, 15:10

Updated 17 ноября, 15:10

Заммэра Ефимов заявил о полном расселении 90 домов по программе реновации в ЮЗАО

Заммэра Ефимов заявил о полном расселении 90 домов по программе реновации в ЮЗАО

17 ноября 2024, 15:00
На юго-западе Москвы успешно завершился процесс переселения жильцов из 90 устаревших зданий в современные дома в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Переселение в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) началось около шести лет назад и охватило 512 зданий в этом районе. Как отметил Ефимов, за этот период в 39 новостроек переехало около 16 тысяч человек. В целом на юго-западе Москвы новые квартиры получат 116 тысяч жителей. Об этом пишет mos.ru.

Согласно информации правительства Москвы, пустующие старые здания будут снесены, а на их месте возведут новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что на реализацию программы переселения из ветхого жилья выделено 1,2 триллиона рублей на три года.

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