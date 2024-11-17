Заммэра Ефимов заявил о полном расселении 90 домов по программе реновации в ЮЗАО

Posted 17 ноября, 15:00
Published 17 ноября, 15:00
Modified 17 ноября, 15:10
Updated 17 ноября, 15:10
Переселение в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) началось около шести лет назад и охватило 512 зданий в этом районе. Как отметил Ефимов, за этот период в 39 новостроек переехало около 16 тысяч человек. В целом на юго-западе Москвы новые квартиры получат 116 тысяч жителей. Об этом пишет mos.ru.
Согласно информации правительства Москвы, пустующие старые здания будут снесены, а на их месте возведут новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой.
Ранее сообщалось, что на реализацию программы переселения из ветхого жилья выделено 1,2 триллиона рублей на три года.