Заммэра Ефимов заявил о полном расселении 90 домов по программе реновации в ЮЗАО

Переселение в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) началось около шести лет назад и охватило 512 зданий в этом районе. Как отметил Ефимов, за этот период в 39 новостроек переехало около 16 тысяч человек. В целом на юго-западе Москвы новые квартиры получат 116 тысяч жителей. Об этом пишет mos.ru.