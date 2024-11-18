День матери в Приморье 2024: дата, история, традиции и идеи для подарков

День матери — это один из самых трогательных и важных праздников в календаре, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году этот день выпадает на 24 ноября, и жители Приморского края, как и всей России, с нетерпением ожидают этот значимый момент, чтобы выразить свои чувства к самым дорогим людям в жизни — матерям.