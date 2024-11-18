День матери в Приморье 2024: дата, история, традиции и идеи для подарков

Posted 18 ноября, 04:52
Published 18 ноября, 04:52
Modified 18 ноября, 04:52
Updated 18 ноября, 04:52
День матери — это один из самых трогательных и важных праздников в календаре, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году этот день выпадает на 24 ноября, и жители Приморского края, как и всей России, с нетерпением ожидают этот значимый момент, чтобы выразить свои чувства к самым дорогим людям в жизни — матерям.
История Дня матери имеет древние корни. Культ матери был известен еще в древней Греции, где в честь богини Реи устраивались торжества и мистерии. В Великобритании на протяжении XVII–XIX веков четвертое воскресенье Великого поста отмечалось как Mothering Sunday, когда дети поздравляли своих мам. В США идеи празднования Дня матери впервые предложила Джулия Уорд Хоув в 1872 году, но праздник закрепился только в 1914 году благодаря усилиям Анны Джарвис и президенту Вудро Вильсону.
В России День матери был официально учрежден в 1998 году указом президента Бориса Ельцина. Инициатором учреждения праздника стала депутат Госдумы Алевтина Апарина, которая стремилась подчеркнуть важность роли матери в обществе и семейных отношениях.
Самым узнаваемым символом Дня матери в России является скромный голубой цветок — незабудка. Он олицетворяет верную любовь и ностальгию. В Приморье, как и в других регионах страны, этот цветок часто используется в оформлении открыток и подарков, напоминая о значении мамы в нашей жизни.
Традиции празднования Дня матери в Приморье включают поздравления и вручение подарков мамам от их детей. Особой популярностью пользуются акции, такие как «Мама, я люблю тебя!», на которых волонтеры раздают открытки и значки с изображением незабудок. В школах и детских садах проводятся концерты, выставки и мастер-классы по изготовлению подарков своими руками.
В Приморье День матери празднуется с большим размахом. В крае организуются концерты, выставки и различные конкурсы, направленные на привлечение внимания к вопросам материнства и семейных ценностей. Кроме того, многие общественные организации проводят лекции и семинары, посвященные роли матери в обществе.
На улицах Владивостока и других городов края можно встретить волонтеров, которые проводят акции поддержки матерей, раздают цветы и открытки. Телевидение и радио Приморья также активно освещают этот праздник, рассказывая о судьбах мам-героинь и показывая сюжеты о многодетных семьях.
К примеру, в честь Дня матери во Владивостоке в 2023 года прошла серия праздничных мероприятий, организованных региональным штабом движения #МЫВМЕСТЕ. В программу вошли адресные поздравления, творческие мастер-классы и фотосессии.
Руководитель департамента по делам молодежи Приморья Владимир Сохненко отметил, что накануне праздника волонтеры посетили семьи военнослужащих, чтобы вручить им подарки.
К акции также присоединились участники форума волонтеров Приморского края «Море Добра». Остальные жители региона смогли поздравить своих матерей через социальные сети.
Важно отметить, что День матери отмечается не только в России, но и во многих других странах. Так, во второе воскресенье мая его празднуют более чем в 20 странах мира, включая США, Германию и Японию.
Однако в некоторых странах дата праздника отличается: в Белоруссии она выпадает на 14 октября, а в Великобритании — на четвертое воскресенье Великого поста.
Когда речь заходит о подарках для мамы, лучше всего руководствоваться ее интересами и предпочтениями.
Приятным сюрпризом могут стать цветы, письмо с тёплыми словами или изделие, сделанное своими руками.
Большой популярностью пользуются кулинарные подарки — приготовление любимого блюда мамы на праздничный обед. Для домохозяек подойдут практичные подарки: текстиль, посуда или техника для дома.