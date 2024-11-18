vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 04:52

Published 18 ноября, 04:52

Modified 18 ноября, 04:52

Updated 18 ноября, 04:52

День матери в Приморье 2024: дата, история, традиции и идеи для подарков

День матери в Приморье 2024: дата, история, традиции и идеи для подарков

18 ноября 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Семья
День матери — это не только возможность выразить благодарность за любовь и заботу, но и повод вспомнить о глубокой истории этого праздника, его символах и традициях. Как появился этот праздник, когда его отмечают и какую роль он играет в русской культуре — читайте в материале «Восток-Медиа».

День матери — это один из самых трогательных и важных праздников в календаре, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году этот день выпадает на 24 ноября, и жители Приморского края, как и всей России, с нетерпением ожидают этот значимый момент, чтобы выразить свои чувства к самым дорогим людям в жизни — матерям.

История праздника

Фото: Изображение Midjourney

История Дня матери имеет древние корни. Культ матери был известен еще в древней Греции, где в честь богини Реи устраивались торжества и мистерии. В Великобритании на протяжении XVII–XIX веков четвертое воскресенье Великого поста отмечалось как Mothering Sunday, когда дети поздравляли своих мам. В США идеи празднования Дня матери впервые предложила Джулия Уорд Хоув в 1872 году, но праздник закрепился только в 1914 году благодаря усилиям Анны Джарвис и президенту Вудро Вильсону.

В России День матери был официально учрежден в 1998 году указом президента Бориса Ельцина. Инициатором учреждения праздника стала депутат Госдумы Алевтина Апарина, которая стремилась подчеркнуть важность роли матери в обществе и семейных отношениях.

Символы и традиции Дня матери

Самым узнаваемым символом Дня матери в России является скромный голубой цветок — незабудка. Он олицетворяет верную любовь и ностальгию. В Приморье, как и в других регионах страны, этот цветок часто используется в оформлении открыток и подарков, напоминая о значении мамы в нашей жизни.

Традиции празднования Дня матери в Приморье включают поздравления и вручение подарков мамам от их детей. Особой популярностью пользуются акции, такие как «Мама, я люблю тебя!», на которых волонтеры раздают открытки и значки с изображением незабудок. В школах и детских садах проводятся концерты, выставки и мастер-классы по изготовлению подарков своими руками.

Особенности празднования в Приморье

Фото: Изображение Midjourney

В Приморье День матери празднуется с большим размахом. В крае организуются концерты, выставки и различные конкурсы, направленные на привлечение внимания к вопросам материнства и семейных ценностей. Кроме того, многие общественные организации проводят лекции и семинары, посвященные роли матери в обществе.

На улицах Владивостока и других городов края можно встретить волонтеров, которые проводят акции поддержки матерей, раздают цветы и открытки. Телевидение и радио Приморья также активно освещают этот праздник, рассказывая о судьбах мам-героинь и показывая сюжеты о многодетных семьях.

К примеру, в честь Дня матери во Владивостоке в 2023 года прошла серия праздничных мероприятий, организованных региональным штабом движения #МЫВМЕСТЕ. В программу вошли адресные поздравления, творческие мастер-классы и фотосессии.

Руководитель департамента по делам молодежи Приморья Владимир Сохненко отметил, что накануне праздника волонтеры посетили семьи военнослужащих, чтобы вручить им подарки.

К акции также присоединились участники форума волонтеров Приморского края «Море Добра». Остальные жители региона смогли поздравить своих матерей через социальные сети.

Когда День матери отмечают в других странах?

Важно отметить, что День матери отмечается не только в России, но и во многих других странах. Так, во второе воскресенье мая его празднуют более чем в 20 странах мира, включая США, Германию и Японию.

Однако в некоторых странах дата праздника отличается: в Белоруссии она выпадает на 14 октября, а в Великобритании — на четвертое воскресенье Великого поста.

Идеи подарков для мам

Фото: 1MI

Когда речь заходит о подарках для мамы, лучше всего руководствоваться ее интересами и предпочтениями.

Приятным сюрпризом могут стать цветы, письмо с тёплыми словами или изделие, сделанное своими руками.

Большой популярностью пользуются кулинарные подарки — приготовление любимого блюда мамы на праздничный обед. Для домохозяек подойдут практичные подарки: текстиль, посуда или техника для дома.

#Новости#Общество#Спецпроекты#Россия#Семья#Волонтеры#История#Материнство#Выставки#День матери#Традиции#Приморский край#Подарки#Приморье#Концерты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика