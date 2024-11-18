На Владивостокской ТЭЦ-2 установлен главный элемент будущего котла

Пока барабан установлен во временном положении, но после монтажа основных блоков он будет установлен на проектное место. В настоящее время идет сборка трубопроводов (стояков) водоопускной системы котла длиной 25 м каждый и диаметром 400 мм, которые впоследствии соединятся с барабаном. Три стояка из шести уже собраны и смонтированы во временное положение.