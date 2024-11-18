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Posted 18 ноября, 03:19

Published 18 ноября, 03:19

Modified 18 ноября, 03:21

Updated 18 ноября, 03:21

На Владивостокской ТЭЦ-2 установлен главный элемент будущего котла

На Владивостокской ТЭЦ-2 установлен главный элемент будущего котла

18 ноября 2024, 03:19
Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания».
На Владивостокской ТЭЦ-2 (входит в Группу РусГидро) в рамках проведения второго этапа масштабной реконструкции, предусматривающего замену турбоагрегата №2 и монтаж нового котлоагрегата №2, монтажники установили на проектную отметку основной элемент котла — барабан.
«В технологическом процессе барабан играет ключевую роль, он еще называется сердцем котла. Предназначен для отделения пара от воды, очистки пара, обеспечения запаса воды в котле. Во время установки проделана большая работа, так как элемент длиной 20 метров и весом более 100 тонн было необходимо поднять на высоту 32 метра», — сообщил директор ВТЭЦ-2 Сергей Трубецкий.

Пока барабан установлен во временном положении, но после монтажа основных блоков он будет установлен на проектное место. В настоящее время идет сборка трубопроводов (стояков) водоопускной системы котла длиной 25 м каждый и диаметром 400 мм, которые впоследствии соединятся с барабаном. Три стояка из шести уже собраны и смонтированы во временное положение.

«Проводится монтаж ограждений, лестниц и площадок обслуживания котла. Уже установлены на проектные места экономайзеры первой, второй и третьей ступеней, три экрана (из четырех) топки котла. Также в настоящее время идет сборка экранов конвективной шахты котла, готовятся к монтажу блоки холодной воронки топки с коллекторами», — пояснил главный эксперт отдела тепломеханического оборудования обособленного подразделения во Владивостоке АО «УК ГидроОГК» Александр Губкин.
Фото: пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»

Модернизация Владивостокской ТЭЦ-2, основного источника электрической и тепловой энергии столицы Дальневосточного федерального округа, предусматривает замену трех наиболее изношенных турбоагрегатов и монтаж трех новых котлоагрегатов взамен шести существующих, а также ряд других работ.

Во время второго этапа энергостроители производят замену паровой турбины, генератора, вспомогательного и электротехнического оборудования. Вместо двух изношенных котлоагрегатов будет смонтирован один новый повышенной производительности. Также будет произведена замена строительных и ограждающих конструкций турбинного и котельного отделений.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Энергетика#Модернизация#ТЭЦ-2#Приморский край#Монтаж
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