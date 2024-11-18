«Восточный Порт» подвёл итоги конкурса «Охрана труда глазами детей» (0+)

Сформировать у детей представления об охране труда, привлечь их внимание к вопросам производственного травматизма и его профилактики, а также развить творческие способности — такие задачи стояли перед службой охраны труда и промышленной безопасности «Восточного Порта». На конкурс заявилось около 60 ребят, которые, с помощью кистей, красок и карандашей наглядно показали, как они видят безопасность труда.