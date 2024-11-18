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Posted 18 ноября, 07:43

Published 18 ноября, 07:43

Modified 18 ноября, 07:45

Updated 18 ноября, 07:45

«Восточный Порт» подвёл итоги конкурса «Охрана труда глазами детей» (0+)

«Восточный Порт» подвёл итоги конкурса «Охрана труда глазами детей» (0+)

18 ноября 2024, 07:43
Фото: «Восточный Порт».
Сюжет
Дети
Порядка 60 красочных работ оценила конкурсная комиссия по итогам конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей», который завершился в «Восточном Порту». Победители получили ценные призы, а абсолютно все участники — приятные подарки, новые впечатления и знания о безопасности на производстве.

Сформировать у детей представления об охране труда, привлечь их внимание к вопросам производственного травматизма и его профилактики, а также развить творческие способности — такие задачи стояли перед службой охраны труда и промышленной безопасности «Восточного Порта». На конкурс заявилось около 60 ребят, которые, с помощью кистей, красок и карандашей наглядно показали, как они видят безопасность труда.

По словам организаторов, удивила жюри не только вовлечённость юных художников, самому младшему из которых 5, а самому старшему — 14 лет, но и качество выполнения работ. Каждая из них оказалась оригинальной, актуальной, аккуратной и выразительной.

По итогам конкурса лучшим в младшей возрастной категории стал Артём Зверев (8 лет). Второе место — у Кирилла Кожевникова (8 лет), третье — за Ярославом Куракиным (5 лет).

Победительницей в старшей возрастной группе стала Мирослава Исанбаева (12 лет). Призёрами признаны Галина Гладун (10 лет) и Яна Владимирова (10 лет), а приз зрительских симпатий получила Ксения Богданова (12 лет).

Абсолютно каждая идея ребят — по-настоящему уникальна и дополнена яркими и интересными слоганами, отмечают члены жюри. «Охрана труда и русский „авось“ всегда идут врозь!», «Помни, работник! Везде и всегда главное — это охрана труда», «В безопасности нет мелочей», — утверждают маленькие художники.

— Забота о жизни и здоровье людей — ключевой принцип работы «Восточного Порта». Безопасность здесь начинается с момента приёма сотрудника на работу, когда он проходит медицинскую комиссию, всевозможные инструктажи и обучение по охране труда, получает спецодежду и средства индивидуальной защиты, и продолжается на всем протяжении его трудовой деятельности на предприятии. В порту внедрены самые современные технологии, которые позволяют минимизировать риски для наших сотрудников и избежать нештатных ситуаций. Люди — это главная ценность «Восточного Порта, и забота о них является главной обязанностью работодателя, которую порт неукоснительно соблюдает, — прокомментировала начальник отдела охраны труда АО „Восточный Порт“ Анастасия Шахворостова.
Фото: «Восточный Порт»
#Новости#Общество#Дети#Приморский край
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