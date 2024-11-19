Демешин: Наша общая цель — повысить комфортность ведения бизнеса в крае

Posted 19 ноября, 03:17
Published 19 ноября, 03:17
Modified 19 ноября, 03:19
Updated 19 ноября, 03:19
Дмитрий Демешин продолжает работу, направленную на улучшение инвестиционного климата в Хабаровском крае. После серии встреч с представителями бизнес-сообщества, на которых неоднократно звучали просьбы о сокращении количества проверок, губернатор вынес этот вопрос на уровень правительства края.
В обсуждении приняли участие руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по ДФО Ольга Курилова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников представители контрольно-надзорных органов, силовых структур, бизнес-объединений и ассоциаций. По видеосвязи к совещанию присоединилась член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.
— Нацрейтинг состояния инвестиционного климата — это реальный инструмент, который показывает те аспекты в организации привлечения инвестиций, которые у нас еще несовершенны и требуют исправления. Административное и силовое давление на бизнес — критерии, которые входят в Национальный рейтинг. Наша общая цель — улучшить позиции края в Нацрейтинге и, как следствие, комфортность ведения бизнеса в регионе при соблюдении законности. Считаю общей задачей превращение проверок из инструмента наказания в инструмент создания условий, при которых предпринимателю выгоднее работать, соблюдая правила, — открыл совещание губернатор.
Руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова отметила, что за последние годы ситуация с силовым давлением на бизнес значительно изменилась. По результатам Хабаровского края за прошлый год, представленным на Петербургском экономическом форуме–2024, регион занял 11 место из 36. По абсолютному значению интегрального индекса край с 31-го места по стране в 2023 году поднялся на 24-е, среди субъектов ДФО — с 4-го на 3 место.
— Нацрейтинг формируется на основании данных опросов предпринимательского сообщества и статистики. По результатам 2023 года, по оценке бизнеса, среднее количество контрольно-надзорных мероприятий увеличилось, что может быть связано с увеличением количества профилактических мероприятий. Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий, составила 15%. Ранее этот показатель в стране был 28%, на Дальнем Востоке — 35%. То есть треть предпринимателей считала, что есть коррупция. Еще один показатель — доля предупреждений от общего числа наказаний. В Хабаровском крае только 38% опрошенных предпринимателей при проверках получали предупреждения, остальные — штрафы. Здесь необходимо посмотреть, возможно, нужно больше предпринимателей предупреждать, а не штрафовать, — рассказала Ольга Курилова.
Как рассказала министр экономического развития края Ирина Зикунова, положительно на ситуацию с административным и силовым давлением на бизнес повлияли федеральный закон о контрольно-надзорной деятельности, принятый в 2020 году, введенный в 2022-м мораторий на массовые проверки, а также внедрение риск-ориентированного подхода, при котором ставка делается на проверки объектов с высоким и чрезвычайно высоким уровнем риска.
— Всего на территории края реализуется 35 видов контроля (надзора), в том числе 29 региональных и 6 переданных федеральных. И здесь важна система баланса контрольно-надзорной деятельности. Ключевым для снижения давления на бизнес является клиентоцентричность каждого надзорного органа, своевременное и полное информирование предпринимателей о новых требованиях и правилах, практика урегулирования споров, а также открытый диалог между контрольными органами и представителями бизнес-сообщества, — сказала Ирина Зикунова.
В свою очередь, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников привел сравнительный анализ количества поступивших в его аппарат обращений за 9 месяцев 2024 года по сравнению с данными за 2023 год в целом.
— В этом году мы наблюдаем рост числа обращений по контрольно-надзорной деятельности в сферах: финансово-имущественной поддержки — в 7 раз, госзакупок — в 5 раз, налогового законодательства — в 3 раза, разрешительной деятельности — в 3,5 раза, уголовно-правовых отношений — в 1,5 раза. Это, в том числе, может быть результатом административно-силового давления, — заявил Андрей Веретенников.
Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко обратила внимание на то, что количество обращений предпринимателей Хабаровского края на платформе «Забизнес.рф» остаётся стабильно низким и высказала мнение о необходимости продвижения этого механизма защиты бизнеса в среде предпринимателей. Элина Сидоренко также отметила такие проблемы как недостаток знаний у предпринимателей в части правил взаимодействия с государством, отсутствие понимания того, какие органы какие проверки проводят, а также роли прокуратуры в системе защиты бизнеса.
Итогом совещания стало поручение, которое губернатор дал краевому минэкономразвития, проанализировать статистические данные, влияющие на Нацрейтинг, и найти резервы для их улучшения. Все предложения участников встречи по улучшению позиций региона в Нацрецтинге войдут в протокол для их исполнения.
— Большое количество контрольно-надзорных мероприятий, конечно, пугает бизнес. Более того, и коррупция в них зашита. Поэтому наша задача — их юридически сокращать. У нас еще есть резерв: по России количество проверок сократилось в 2,5 раза, на Дальнем Востоке — только в 2 раза. Прошу каждого руководителя контрольно-надзорного органа проанализировать свои службы через призму выгоды для государства — не через абстрактную цифру, а соотнести количество проверок и их качество, определить, сколько пустых проверок, и эти пустые проверки исключить, — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.