Демешин: Наша общая цель — повысить комфортность ведения бизнеса в крае

Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко обратила внимание на то, что количество обращений предпринимателей Хабаровского края на платформе «Забизнес.рф» остаётся стабильно низким и высказала мнение о необходимости продвижения этого механизма защиты бизнеса в среде предпринимателей. Элина Сидоренко также отметила такие проблемы как недостаток знаний у предпринимателей в части правил взаимодействия с государством, отсутствие понимания того, какие органы какие проверки проводят, а также роли прокуратуры в системе защиты бизнеса.