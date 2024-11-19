vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 03:17

Published 19 ноября, 03:17

Modified 19 ноября, 03:19

Updated 19 ноября, 03:19

Демешин: Наша общая цель — повысить комфортность ведения бизнеса в крае

Демешин: Наша общая цель — повысить комфортность ведения бизнеса в крае

19 ноября 2024, 03:17
Фото: Правительство Хабаровского края.
Снижение силового и административного давления на бизнес стало темой совещания в правительстве Хабаровского края, которое прошло под председательством губернатора Дмитрия Демешина.

Дмитрий Демешин продолжает работу, направленную на улучшение инвестиционного климата в Хабаровском крае. После серии встреч с представителями бизнес-сообщества, на которых неоднократно звучали просьбы о сокращении количества проверок, губернатор вынес этот вопрос на уровень правительства края.

В обсуждении приняли участие руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по ДФО Ольга Курилова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников представители контрольно-надзорных органов, силовых структур, бизнес-объединений и ассоциаций. По видеосвязи к совещанию присоединилась член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.

— Нацрейтинг состояния инвестиционного климата — это реальный инструмент, который показывает те аспекты в организации привлечения инвестиций, которые у нас еще несовершенны и требуют исправления. Административное и силовое давление на бизнес — критерии, которые входят в Национальный рейтинг. Наша общая цель — улучшить позиции края в Нацрейтинге и, как следствие, комфортность ведения бизнеса в регионе при соблюдении законности. Считаю общей задачей превращение проверок из инструмента наказания в инструмент создания условий, при которых предпринимателю выгоднее работать, соблюдая правила, — открыл совещание губернатор.

Руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова отметила, что за последние годы ситуация с силовым давлением на бизнес значительно изменилась. По результатам Хабаровского края за прошлый год, представленным на Петербургском экономическом форуме–2024, регион занял 11 место из 36. По абсолютному значению интегрального индекса край с 31-го места по стране в 2023 году поднялся на 24-е, среди субъектов ДФО — с 4-го на 3 место.

— Нацрейтинг формируется на основании данных опросов предпринимательского сообщества и статистики. По результатам 2023 года, по оценке бизнеса, среднее количество контрольно-надзорных мероприятий увеличилось, что может быть связано с увеличением количества профилактических мероприятий. Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий, составила 15%. Ранее этот показатель в стране был 28%, на Дальнем Востоке — 35%. То есть треть предпринимателей считала, что есть коррупция. Еще один показатель — доля предупреждений от общего числа наказаний. В Хабаровском крае только 38% опрошенных предпринимателей при проверках получали предупреждения, остальные — штрафы. Здесь необходимо посмотреть, возможно, нужно больше предпринимателей предупреждать, а не штрафовать, — рассказала Ольга Курилова.

Как рассказала министр экономического развития края Ирина Зикунова, положительно на ситуацию с административным и силовым давлением на бизнес повлияли федеральный закон о контрольно-надзорной деятельности, принятый в 2020 году, введенный в 2022-м мораторий на массовые проверки, а также внедрение риск-ориентированного подхода, при котором ставка делается на проверки объектов с высоким и чрезвычайно высоким уровнем риска.

— Всего на территории края реализуется 35 видов контроля (надзора), в том числе 29 региональных и 6 переданных федеральных. И здесь важна система баланса контрольно-надзорной деятельности. Ключевым для снижения давления на бизнес является клиентоцентричность каждого надзорного органа, своевременное и полное информирование предпринимателей о новых требованиях и правилах, практика урегулирования споров, а также открытый диалог между контрольными органами и представителями бизнес-сообщества, — сказала Ирина Зикунова.

В свою очередь, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников привел сравнительный анализ количества поступивших в его аппарат обращений за 9 месяцев 2024 года по сравнению с данными за 2023 год в целом.

— В этом году мы наблюдаем рост числа обращений по контрольно-надзорной деятельности в сферах: финансово-имущественной поддержки — в 7 раз, госзакупок — в 5 раз, налогового законодательства — в 3 раза, разрешительной деятельности — в 3,5 раза, уголовно-правовых отношений — в 1,5 раза. Это, в том числе, может быть результатом административно-силового давления, — заявил Андрей Веретенников.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко обратила внимание на то, что количество обращений предпринимателей Хабаровского края на платформе «Забизнес.рф» остаётся стабильно низким и высказала мнение о необходимости продвижения этого механизма защиты бизнеса в среде предпринимателей. Элина Сидоренко также отметила такие проблемы как недостаток знаний у предпринимателей в части правил взаимодействия с государством, отсутствие понимания того, какие органы какие проверки проводят, а также роли прокуратуры в системе защиты бизнеса.

Итогом совещания стало поручение, которое губернатор дал краевому минэкономразвития, проанализировать статистические данные, влияющие на Нацрейтинг, и найти резервы для их улучшения. Все предложения участников встречи по улучшению позиций региона в Нацрецтинге войдут в протокол для их исполнения.

— Большое количество контрольно-надзорных мероприятий, конечно, пугает бизнес. Более того, и коррупция в них зашита. Поэтому наша задача — их юридически сокращать. У нас еще есть резерв: по России количество проверок сократилось в 2,5 раза, на Дальнем Востоке — только в 2 раза. Прошу каждого руководителя контрольно-надзорного органа проанализировать свои службы через призму выгоды для государства — не через абстрактную цифру, а соотнести количество проверок и их качество, определить, сколько пустых проверок, и эти пустые проверки исключить, — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.
#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика