Комплекс водных аттракционов в Хабаровске прошёл проверку перед открытием

По результатам осмотра замечаний к комплексу не выявлено. Проверку всех необходимых документов для государственной регистрации инспекторы завершат в течение нескольких дней. И уже до конца недели аттракционы будут зарегистрированы и готовы встречать жителей и гостей краевой столицы после открытия.