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Posted 19 ноября, 03:42

Published 19 ноября, 03:42

Modified 19 ноября, 03:44

Updated 19 ноября, 03:44

Комплекс водных аттракционов в Хабаровске прошёл проверку перед открытием

Комплекс водных аттракционов в Хабаровске прошёл проверку перед открытием

19 ноября 2024, 03:42
Фото: Пресс-служба ГУ регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края.
В понедельник, 18 ноября, в Хабаровске специалисты регионального гостехнадзора главного управления регионального госконтроля правительства края успешно провели пробный пуск пяти водных горок в водно-оздоровительном комплексе «Броско Волна».

Протяжённость их трасс составила более 300 метров. Проверка состоялась в рамках процедуры регистрации аттракционов перед началом их эксплуатации. В осмотре также приняли участие представители комплекса и общественность.

— Практика регистрации водного аттракциона для нас новая, поскольку это первые горки подобного рода в крае. Мы тщательно ознакомились со всеми документами, которые были представлены в наш адрес, и после пробных пусков сможем выдать свое предварительное заключение. Если все хорошо, то он будет зарегистрирован, а эксплуатанту будет выдано свидетельство о государственной регистрации и государственный регистрационный знак установленного образца, — отметил начальник отдела административной практики управления государственного технического надзора главного управления Евгений Дементьев.

Пробный пуск для каждого аттракциона прошел успешно. Для имитации нагрузки в проверке приняли участие инструкторы комплекса, которые на себе продемонстрировали безопасность горок. Результаты инспекторы зафиксировали в актах осмотра. Они, как и иные документы, свидетельствующие о безопасности эксплуатации аттракциона, послужат основанием для регистрации горок.

— Для нас, общественности, это также первый опыт участия в проверке такого большого водно-оздоровительного комплекса. И тут, мы прежде всего ориентируемся на оценку безопасности для горожан. Мы, жители города, будем приходить в комплекс и всем нам важно чтобы каждый чувствовал себя безопасно и комфортно. Поэтому подтверждение этого факта компетентными органами вместе с оценкой общественности особенно важно, — отметил председатель общественного совета при главном управлении Владимир Рукин.

По результатам осмотра замечаний к комплексу не выявлено. Проверку всех необходимых документов для государственной регистрации инспекторы завершат в течение нескольких дней. И уже до конца недели аттракционы будут зарегистрированы и готовы встречать жителей и гостей краевой столицы после открытия.

Напомним, официальное открытие водно-оздоровительного комплекса «Броско Волна» прошло в минувший четверг, 14 ноября. Площадь комплекса составляет 12 тысяч квадратных метров. Внутри разместилось 13 бассейнов, 15 разноформатных бань и саун, а главное — большие горки.

#Хабаровский край
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