Почётные звания для журналистов и работников СМИ планируют ввести в Хабаровском крае

Отдельно на заседании общественного совета рассматривался вопрос учреждения региональных почетных званий «Заслуженный журналист Хабаровского края» и «Заслуженный работник средств массовой информации Хабаровского края». Предполагается, что эти звания будут присуждаться профессионалам за заслуги в медиа сфере и имеющим стаж не менее 10 лет в профессиональной деятельности.