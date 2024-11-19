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Posted 19 ноября, 03:25

Published 19 ноября, 03:25

Modified 19 ноября, 03:27

Updated 19 ноября, 03:27

Почётные звания для журналистов и работников СМИ планируют ввести в Хабаровском крае

Почётные звания для журналистов и работников СМИ планируют ввести в Хабаровском крае

19 ноября 2024, 03:25
Фото: Правительство Хабаровского края.
Состоялось очередное заседание общественного совета при комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края. Его участники рассмотрели ряд актуальных вопросов, касающихся развития информационной политики края, качества освещения деятельности органов власти.

В частности, обсуждалась инициатива введения в регионе отраслевых почетных званий.

Открывая встречу, председатель комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края Марина Морозова подчеркнула важность активного сотрудничества между властью и СМИ в контексте объективного информирования граждан, повышения доверия к государственным институтам.

Отдельно на заседании общественного совета рассматривался вопрос учреждения региональных почетных званий «Заслуженный журналист Хабаровского края» и «Заслуженный работник средств массовой информации Хабаровского края». Предполагается, что эти звания будут присуждаться профессионалам за заслуги в медиа сфере и имеющим стаж не менее 10 лет в профессиональной деятельности.

Напомним, на федеральном уровне вручаются почетные звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» и «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».

Сама идея учреждения региональных званий была поддержана губернатором края. В настоящее время документы для внесения изменений в региональный закон о наградах находятся на завершающем этапе согласования в правовом департаменте губернатора края. Далее законопроект будет направлен в Законодательную Думу края.

Председатель регионального отделения Союза журналистов России, заместитель генерального директора по информационному вещанию ИТА «Губерния» Вячеслав Коренев подчеркнул важность этой инициативы.

− С соответствующим предложением краевая организация Союза журналистов обратилась в комитет по информационной политике и массовым коммуникациям, и мы благодарны за то, что эта инициатива была поддержана. Причем будет два звания: «Заслуженный журналист Хабаровского края» и «Заслуженный работник СМИ Хабаровского края», чтобы не оставить в стороне операторов, режиссеров и других сотрудников СМИ — всех тех, кто вместе с нами, журналистами, обеспечивает жителей края проверенной информацией и качественной «картинкой», – заключил он.
#Хабаровский край
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