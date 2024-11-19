Титул «Автомобиль года» повлиял на интерес потребителей к кроссоверу Geely Monjaro

Posted 19 ноября, 14:08
Published 19 ноября, 14:08
Modified 19 ноября, 14:44
Updated 19 ноября, 14:44
Сотрудники дилерских центров компании отметили, что потенциальные покупатели стали обращать больше внимания на Geely Monjaro, пишет newsnn.ru. На данный момент конкретные данные о росте продаж не опубликованы.
Как информирует autopanorama.ru со ссылкой на автоэкспертов, признание на таком престижном конкурсе увеличивает доверие потенциальных покупателей к Geely, что в свою очередь способствует укреплению позиций компании на российском рынке автомобилей.
По мнению исполняющего обязанности председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО», главного редактора издания «Автопанорама» Алексея Грамматчикова, Geely Monjaro обладает высокими потребительскими характеристиками и сочетает в себе передовые технологии одной из ведущих китайских компаний и инженерные решения европейского бренда Volvo.
Автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто подчеркнул, что Geely Monjaro является уникальным предложением для отечественного автомобильного рынка. Несмотря на высокую стоимость, эта модель все равно пользуется популярностью среди потенциальных покупателей и входит в десятку самых востребованных автомобилей в стране.
Представители Geely в России сообщили о намерении провести активную маркетинговую кампанию, а также использовать новые форматы при взаимодействии с клиентами. Успех в премии положительно сказался на имидже бренда, который подтвердил статус производителя современных автомобилей высокого качества.
Стоит отметить, что модели JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus, электромобиль HONGQI E-HS9 и микроавтобус ГАЗ СОБОЛЬ NN попали в пятерку лучших автомобилей по результатам премии «ТОП-5 АВТО».
Организаторы премии учредили специальные номинации для маркетинговых и PR-отделов автопроизводителей. В результате отдел «АвтоВАЗа» был признан лучшим маркетинговым отделом, а отдел JETOUR — лучшим в области PR.
Директору компании EXEED Cars Rus Геннадию Баранову была вручена персональная награда за большой вклад в развитие автомобильного рынка России.