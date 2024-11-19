Владимир Ефимов: В столице появятся 130 новых объектов образования

Согласно комментарию министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, наряду с жилыми домами инвесторы ведут строительство масштабных образовательных комплексов. Например, в западной части столицы в районе Очаково-Матвеевское у жилого комплекса на улице Озерной начала возводиться школа площадью более 20 тысяч квадратных метров, в котором будет учиться тысяча детей. В районе Солнцево поблизости от нового ЖК возводится школа, которая также имеет территорию около 20 тысяч квадратных метров, и будет предназначена на 1,2 тысячи учеников. Помимо этого на улице Шеногина в Хорошево-Мневниках начнет функционировать детсад площадью семь тысяч квадратных метров на 350 дошкольников.