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Posted 19 ноября, 16:49

Published 19 ноября, 16:49

Modified 19 ноября, 16:49

Updated 19 ноября, 16:49

Владимир Ефимов: В столице появятся 130 новых объектов образования

Владимир Ефимов: В столице появятся 130 новых объектов образования

19 ноября 2024, 16:49
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Более 130 школ и детсадов строятся в настоящее время в Москве. Новые объекты образования появляются рядом с жилыми кварталами. Соответствующий комментарий поступил от заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Как сообщает www.mos.ru, создание комфортной городской среды требует обязательного появления новых детсадов и школ в непосредственной близости от возведенных жилых комплексов.

На строительство таких зданий идут средства из городского бюджета, а также капитал инвесторов, о чем упоминает Ефимов. По его словам, с января текущего года в Москве возвели 16 школ и 23 детсада. Каждый второй такой образовательный объект был построен с привлечением девелоперов в процессе постройки новых жилых кварталов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин пообещал, что в ближайшие три года будет завершено строительство 200 зданий образовательных учреждений.

Наличие школ и детсадов рядом с новостройками даст детям и родителям возможность максимально быстро добираться до места учебы пешком.

Согласно комментарию министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, наряду с жилыми домами инвесторы ведут строительство масштабных образовательных комплексов. Например, в западной части столицы в районе Очаково-Матвеевское у жилого комплекса на улице Озерной начала возводиться школа площадью более 20 тысяч квадратных метров, в котором будет учиться тысяча детей. В районе Солнцево поблизости от нового ЖК возводится школа, которая также имеет территорию около 20 тысяч квадратных метров, и будет предназначена на 1,2 тысячи учеников. Помимо этого на улице Шеногина в Хорошево-Мневниках начнет функционировать детсад площадью семь тысяч квадратных метров на 350 дошкольников.

Многие подобные объекты появляются в городе согласно действию госпрограммы «Столичное образование». Новые школы и детсады будут возводиться в соответствии с едиными стандартами внутренней и внешней отделки зданий, зонирования помещений.

Для постройки учебных заведений ищут и передают участки застройщикам, которые выполняют городские заказы, а также девелоперам согласно плану воплощения крупных инвестпроектов (МаИП).

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отчитался о том, что рядом с новым жилым микрорайоном на Дмитровском шоссе инвестору передано два участка суммарной площадью свыше 2,1 гектара для выполнения МаИП. Он приступит к строительству школы для 800 детей и детсада на 150 воспитанников. На Сиреневом бульваре застройщику отвели более 3,8 гектара земли для возведения на бюджетные средства образовательного комплекса, включающего школу на 1225 мест и дошкольное отделение на 275 мест.

#Общество
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