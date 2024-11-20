Демешин: Не только леса восстанавливать, но и больше высаживать зелени во дворах

Posted 20 ноября, 11:54
Published 20 ноября, 11:54
Modified 21 ноября, 01:32
Updated 21 ноября, 01:32
Цель регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» –стопроцентное воспроизводство выбывших и погибших лесных насаждений. В Хабаровском крае этот показатель достигнут раньше срока — на протяжении последних трех лет воспроизводится более 100% от выбывших площадей лесов. В частности, по итогам прошлого года он составил 165%. В текущем году также планируется преодолеть планку в 100%. Хабаровский край является лидером среди регионов ДФО по восстановлению лесов и входит в десятку лучших регионов страны.
За 2022и 2023 годы в крае было построено 18 теплиц общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, где выращивается посадочный материал. Учреждения, подведомственные министерству лесного хозяйства и лесопереработки края, вырастили за это время 29,4 миллиона сеянцев, перевыполнив план.
— К 2029 году в регионе планируется построить 74 теплицы, ежегодно собирать более 12 тонн семян лесных растений, засеивать более 13 гектаров лесов и выращивать более 27 миллионов штук сеянцев лиственницы, ели, кедра корейского и сосны, — рассказал министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов.
Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что лесохозяйственная отрасль — это одна из ключевых в экономике региона. Среди задач, направленных на развитие теплично-питомнического хозяйства края на перспективу, не только увеличение объема выращивания сеянцев, но и заготовка и реализация семян, строительство питомников. Федеральный проект по сохранению лесов продлен еще на пять лет, и региону необходимо использовать все возможности государственной поддержки для реализации данных задач.
— Заявляйтесь на эту программу, — поставил задачу глава края.
Губернатор также сделал акцент на необходимости проработки вопроса о расширении рынков сбыта посадочного материала. Кроме того, сеянцы хвойных деревьев, которые выращиваются в краевых питомниках, необходимо активнее использовать в благоустройстве общественных пространств.
В рамках основного вопроса повестки обсудили также развитие деревянного домостроения, программу которого ранее поручил разработать губернатор.
— Главы муниципальных образований от вас очень ждут реализации программы по строительству типовых деревянных домов. У вас не просто программа — план должен быть: сколько предприятий занимаются деревянным домостроением, какие технологии они используют, примерные цены, — отметил Дмитрий Демешин.
Министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов доложил, что подготовка программы ведётся. Уже сейчас есть четыре предприятия, которые могут выступить застройщиками. Заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин добавил, что также идет проработка вопроса по снижению себестоимости строительства.
Ещё одна важная задача в сфере развития лесного хозяйства — подготовка к внедрению Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК), которую в стране планируется запустить с 1 января 2025 года, и ее синхронизации с другими информационными системами. Глава региона поставил профильным ведомствам задачу представить разработать и предоставить дорожную карту по решению этой задачи.