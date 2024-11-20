Демешин: Не только леса восстанавливать, но и больше высаживать зелени во дворах

Цель регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» –стопроцентное воспроизводство выбывших и погибших лесных насаждений. В Хабаровском крае этот показатель достигнут раньше срока — на протяжении последних трех лет воспроизводится более 100% от выбывших площадей лесов. В частности, по итогам прошлого года он составил 165%. В текущем году также планируется преодолеть планку в 100%. Хабаровский край является лидером среди регионов ДФО по восстановлению лесов и входит в десятку лучших регионов страны.