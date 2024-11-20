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Posted 20 ноября, 11:54

Published 20 ноября, 11:54

Modified 21 ноября, 01:32

Updated 21 ноября, 01:32

Демешин: Не только леса восстанавливать, но и больше высаживать зелени во дворах

Демешин: Не только леса восстанавливать, но и больше высаживать зелени во дворах

20 ноября 2024, 11:54
Фото: Правительство Хабаровского края.
Как в Хабаровском крае решается задача по обеспечению посадочным материалом для восстановления лесов, обсудили на заседании президиума правительства края под руководством губернатора Дмитрия Демешина.

Цель регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» –стопроцентное воспроизводство выбывших и погибших лесных насаждений. В Хабаровском крае этот показатель достигнут раньше срока — на протяжении последних трех лет воспроизводится более 100% от выбывших площадей лесов. В частности, по итогам прошлого года он составил 165%. В текущем году также планируется преодолеть планку в 100%. Хабаровский край является лидером среди регионов ДФО по восстановлению лесов и входит в десятку лучших регионов страны.

За 2022и 2023 годы в крае было построено 18 теплиц общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, где выращивается посадочный материал. Учреждения, подведомственные министерству лесного хозяйства и лесопереработки края, вырастили за это время 29,4 миллиона сеянцев, перевыполнив план.

— К 2029 году в регионе планируется построить 74 теплицы, ежегодно собирать более 12 тонн семян лесных растений, засеивать более 13 гектаров лесов и выращивать более 27 миллионов штук сеянцев лиственницы, ели, кедра корейского и сосны, — рассказал министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов.

Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что лесохозяйственная отрасль — это одна из ключевых в экономике региона. Среди задач, направленных на развитие теплично-питомнического хозяйства края на перспективу, не только увеличение объема выращивания сеянцев, но и заготовка и реализация семян, строительство питомников. Федеральный проект по сохранению лесов продлен еще на пять лет, и региону необходимо использовать все возможности государственной поддержки для реализации данных задач.

— Заявляйтесь на эту программу, — поставил задачу глава края.

Губернатор также сделал акцент на необходимости проработки вопроса о расширении рынков сбыта посадочного материала. Кроме того, сеянцы хвойных деревьев, которые выращиваются в краевых питомниках, необходимо активнее использовать в благоустройстве общественных пространств.

В рамках основного вопроса повестки обсудили также развитие деревянного домостроения, программу которого ранее поручил разработать губернатор.

— Главы муниципальных образований от вас очень ждут реализации программы по строительству типовых деревянных домов. У вас не просто программа — план должен быть: сколько предприятий занимаются деревянным домостроением, какие технологии они используют, примерные цены, — отметил Дмитрий Демешин.

Министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов доложил, что подготовка программы ведётся. Уже сейчас есть четыре предприятия, которые могут выступить застройщиками. Заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин добавил, что также идет проработка вопроса по снижению себестоимости строительства.

Ещё одна важная задача в сфере развития лесного хозяйства — подготовка к внедрению Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК), которую в стране планируется запустить с 1 января 2025 года, и ее синхронизации с другими информационными системами. Глава региона поставил профильным ведомствам задачу представить разработать и предоставить дорожную карту по решению этой задачи.

#Хабаровский край
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