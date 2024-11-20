Наставники из Хабаровского края стали победителями всероссийского конкурса

Как рассказали в региональном министерстве образования и науки, конкурс «Наставничество» ориентирован на выявление и поддержку лучших в стране наставников на производстве, в сфере образования, в социальной сфере и общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе, а также на создание условий для масштабирования и тиражирования лучших практик наставничества. Конкурс проходил по двум направлениям: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества».