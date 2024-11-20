Наставники из Хабаровского края стали победителями всероссийского конкурса

Posted 20 ноября, 05:13
Published 20 ноября, 05:13
Modified 20 ноября, 05:26
Updated 20 ноября, 05:26
На конкурс поступило более 24 000 заявок из всех регионов России, победу в конкурсе завоевали 50 талантливых наставников и 50 лучших практик наставничества из 44 регионов России. В числе победителей два наставника из Хабаровского края.
Как рассказали в региональном министерстве образования и науки, конкурс «Наставничество» ориентирован на выявление и поддержку лучших в стране наставников на производстве, в сфере образования, в социальной сфере и общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе, а также на создание условий для масштабирования и тиражирования лучших практик наставничества. Конкурс проходил по двум направлениям: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества».
Из Хабаровского края в число победителей конкурса вошли старшая медицинская сестра КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» Минздрава Хабаровского края Татьяна Степанович в номинации «Наставник в социальной сфере и общественной деятельности» и методист МБОУ ДОД «Центр детского творчества Хабаровского муниципального района Хабаровского края» Алина Сымбина в номинации «Наставник в сфере образования».
— Алина Сымбина разработала Программу наставничества, направленную на содействие профессиональному развитию педагогических работников через реализацию системы их сопровождения в конкурсном движении. Дело в том, что система дополнительного образования в Хабаровском районе представлена тремя учреждениями. Учитывая разноплановые направленности деятельности учреждений и отсутствие прямой конкуренции между ними, участие педагогов в конкурсном движении осуществляется сразу на региональном и всероссийском уровнях, минуя муниципальный. Для качественной подготовки конкурсных материалов и последующем участии в конкурсах на указанных уровнях, обобщения и распространения передового педагогического опыта требуется эффективная работа, которую и осуществляет Алина Сымбина, — добавили в профильном ведомстве.
Победители конкурса представят свои регионы на «Фестивале наставников» в декабре. В программе фестиваля — торжественная церемония награждения, командообразующие и просветительские мероприятия, лекции, дискуссионные площадки.
Участники получат возможность заявить о себе и о своей практике наставничества, получить профессиональное признание в масштабах страны, пройти образовательную программу, стать участником крупнейшего сообщества наставников Российской Федерации.