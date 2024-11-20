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Posted 20 ноября, 03:45

Published 20 ноября, 03:45

Modified 20 ноября, 03:47

Updated 20 ноября, 03:47

Результаты огласили на HR-форуме 19 ноября 2024

Примсоцбанк вошёл в рейтинг лучших работодателей страны по версии РБК

20 ноября 2024, 03:45
Фото: istockphoto.ru.

Результаты огласили на HR-форуме 19 ноября 2024

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Банки
Примсоцбанк вошёл в число лауреатов III Рейтинга работодателей России. Результаты были объявлены 19 ноября 2024 года на ключевой сессии ежегодного HR-форума РБК.

В отборе участвовали 204 российских работодателя — от крупных федеральных игроков до небольших региональных компаний. Отбор лауреатов производился по более чем 30 показателям, объединённым в такие группы, как «сотрудники и условия труда», «социальная ответственность», «эффективность бизнеса и инновационное развитие», «деловая репутация компании» и «мнения сотрудников». В экспертный совет рейтинга вошли руководители HR-блоков крупнейших банков, компаний реального сектора и сферы телекоммуникаций.

«Мы гордимся тем, что вошли в число победителей Рейтинга работодателей, и очень рады тому, что наши усилия по формированию в Банке здоровой трудовой среды приносят свои плоды. Уверены, что впредь будем только расти в плане эффективности работы с персоналом», — прокомментировала достижение Светлана Борисенко, начальник Управления по персоналу и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

#Новости#Общество#Россия#Владивосток#Бизнес#Работодатели#Банки#Инновации#РБК#Приморский край#Примсоцбанк#Эффективность#Персонал
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