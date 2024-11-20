Примсоцбанк вошёл в рейтинг лучших работодателей страны по версии РБК

«Мы гордимся тем, что вошли в число победителей Рейтинга работодателей, и очень рады тому, что наши усилия по формированию в Банке здоровой трудовой среды приносят свои плоды. Уверены, что впредь будем только расти в плане эффективности работы с персоналом», — прокомментировала достижение Светлана Борисенко, начальник Управления по персоналу и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».