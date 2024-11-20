Примсоцбанк вошёл в рейтинг лучших работодателей страны по версии РБК

Posted 20 ноября, 03:45
Published 20 ноября, 03:45
Modified 20 ноября, 03:47
Updated 20 ноября, 03:47
В отборе участвовали 204 российских работодателя — от крупных федеральных игроков до небольших региональных компаний. Отбор лауреатов производился по более чем 30 показателям, объединённым в такие группы, как «сотрудники и условия труда», «социальная ответственность», «эффективность бизнеса и инновационное развитие», «деловая репутация компании» и «мнения сотрудников». В экспертный совет рейтинга вошли руководители HR-блоков крупнейших банков, компаний реального сектора и сферы телекоммуникаций.
«Мы гордимся тем, что вошли в число победителей Рейтинга работодателей, и очень рады тому, что наши усилия по формированию в Банке здоровой трудовой среды приносят свои плоды. Уверены, что впредь будем только расти в плане эффективности работы с персоналом», — прокомментировала достижение Светлана Борисенко, начальник Управления по персоналу и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».