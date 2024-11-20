VIII Национальный рекламный форум стал самым крупным по посещаемости

Количество участников НРФ неуклонно растет, что отражает позитивную динамику на российском рекламном рынке. За первое полугодие 2024 года его объем достиг 400 миллиардов рублей и продолжает увеличиваться. Об этом сообщил Валентин Смоляков, глава оргкомитета НРФ и первый вице-президент АКАР. Он подчеркнул, что организаторам форума важно создавать комфортную среду для обмена опытом среди профессионалов индустрии.