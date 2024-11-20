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Posted 20 ноября, 10:49

Published 20 ноября, 10:49

Modified 20 ноября, 10:49

Updated 20 ноября, 10:49

VIII Национальный рекламный форум стал самым крупным по посещаемости

VIII Национальный рекламный форум стал самым крупным по посещаемости

20 ноября 2024, 10:49
Фото: АКАР.
С 12 по 15 ноября восьмой Национальный рекламный форум привлек рекордное количество участников — девять тысяч человек. На мероприятии обсуждали потребительские тренды и роль государства в рекламной индустрии.

Среди выступающих — руководители ведущих российских экосистем и медиакоммуникаций, государственные служащие, специалисты по рекламе, а также студенты, изучающие рекламу и маркетинг. Организация форума традиционно осуществляется Центром развития бизнес-коммуникаций, а медиапартнером выступил 1MI. Об этом пишет 56orb.ru.

Темы обсуждения включали взаимодействие рекламной отрасли с государственными структурами, актуальные тренды и вопросы подготовки новых профессионалов. Всего прошло более ста дискуссий с участием свыше пятисот экспертов, компетентных в ключевых сегментах и направлениях рекламной сферы.

Количество участников НРФ неуклонно растет, что отражает позитивную динамику на российском рекламном рынке. За первое полугодие 2024 года его объем достиг 400 миллиардов рублей и продолжает увеличиваться. Об этом сообщил Валентин Смоляков, глава оргкомитета НРФ и первый вице-президент АКАР. Он подчеркнул, что организаторам форума важно создавать комфортную среду для обмена опытом среди профессионалов индустрии.

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