VIII Национальный рекламный форум стал самым крупным по посещаемости

Posted 20 ноября, 10:49
Published 20 ноября, 10:49
Modified 20 ноября, 10:49
Updated 20 ноября, 10:49
Среди выступающих — руководители ведущих российских экосистем и медиакоммуникаций, государственные служащие, специалисты по рекламе, а также студенты, изучающие рекламу и маркетинг. Организация форума традиционно осуществляется Центром развития бизнес-коммуникаций, а медиапартнером выступил 1MI. Об этом пишет 56orb.ru.
Темы обсуждения включали взаимодействие рекламной отрасли с государственными структурами, актуальные тренды и вопросы подготовки новых профессионалов. Всего прошло более ста дискуссий с участием свыше пятисот экспертов, компетентных в ключевых сегментах и направлениях рекламной сферы.
Количество участников НРФ неуклонно растет, что отражает позитивную динамику на российском рекламном рынке. За первое полугодие 2024 года его объем достиг 400 миллиардов рублей и продолжает увеличиваться. Об этом сообщил Валентин Смоляков, глава оргкомитета НРФ и первый вице-президент АКАР. Он подчеркнул, что организаторам форума важно создавать комфортную среду для обмена опытом среди профессионалов индустрии.