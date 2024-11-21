Более 20 километров дорог обновят в городах Хабаровского края по новому нацпроекту

Posted 21 ноября, 02:36
Published 21 ноября, 02:36
Modified 21 ноября, 02:38
Updated 21 ноября, 02:38
— В соответствии с поручением губернатора края Дмитрия Демешина, начиная с 2025 года мы расширяем границы реализации дорожного нацпроекта с включением в него «малых городских агломераций». Помимо традиционных Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, впервые в нацпроект войдут Амурск и Советская Гавань, — отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
В рамках дорожного сезона следующего года планируется обновить 16 объектов дорожной сети этих населенных пунктов. Участки автомобильных дорог включены в Атлас проблемных объектов края («Атлас 27»), инициированный главой региона.
В краевой столице продолжится ремонт двух ключевых объектов дорожного сезона 2024 года — проспекта 60-летия Октября и путепровода «улица Ленинградская — Восточное шоссе». Проспект отремонтируют на участке от улицы Машинистов до переулка Гаражного, его протяженность составляет 3,2 километра. Путепровод по улице Ленинградской будет приведен в нормативное состояние полностью.
В Комсомольске-на-Амуре обновят 12 километров дорожного полотна. В планах ремонт проспекта Победы от переулка Дворцовый до Комсомольского шоссе, Северного шоссе от улицы Рыночной до ТЭЦ-3, участков улиц Аллея Труда, Дзержинского, Лесная и Литейная. Полностью отремонтируют улицу Калинина.
В Амурске в порядок приведут участки проспекта Мира, шоссе Машиностроителей и дорогу от транспортной развязки «Кольцо» в направлении дома № 1 по проспекту Строителей. Это 2,5 километра дорог местного значения.
В Советской Гавани отремонтируют улицу 15 Погибших Партизан на участках от Пограничной до Рабочей, от Партизанской и Гончарова до ручья Чаабакай, а также улицу Гончарова от Пионерской до Пересечения с Рабочей и Ленина. Общая протяженность обновленного полотна составит 3,25 километра.
Напомним, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» завершается в этом году, а все дорожные мероприятия продолжатся в новом национальном проекте.