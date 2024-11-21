Более 20 километров дорог обновят в городах Хабаровского края по новому нацпроекту

В Советской Гавани отремонтируют улицу 15 Погибших Партизан на участках от Пограничной до Рабочей, от Партизанской и Гончарова до ручья Чаабакай, а также улицу Гончарова от Пионерской до Пересечения с Рабочей и Ленина. Общая протяженность обновленного полотна составит 3,25 километра.