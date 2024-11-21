Команда Демешина договорилась с Газпромбанком о поддержке проектов в Хабаровском крае

Posted 21 ноября, 02:26
Published 21 ноября, 02:26
Modified 21 ноября, 02:28
Updated 21 ноября, 02:28
В частности, Газпромбанк готов принять участие в проекте строительства межвузовского кампуса в Хабаровске. Стоит отметить, что у банка уже есть подобный опыт — он вовлечён в проекты строительства университетских кампусов мирового уровня с общим объемом инвестиций более 70 миллиардов рублей в Томске и Южно-Сахалинске.
— У нас с Газпромбанком выстроены конструктивные коммуникации по реализации важных для общества совместных проектов. Убежден, что количество проектов будет только расти, а их качество порадует не только нас, но и жителей нашего большого региона. Газпромбанк уже участвует в крупных инфраструктурных проектах, в которых краевые власти крайне заинтересованы, поэтому мы проводим регулярные встречи, чтобы обсудить ряд вопросов, требующих внимания, принять взаимовыгодное и конструктивное решение и максимально эффективно реализовать все проекты на благо наших граждан, — отметил Сергей Абрамов.
Также в рамках концессии в Хабаровском крае Газпромбанк планирует стать участником проектов по строительству конгрессно-выставочного комплекса, баскетбольно-волейбольного центра и проектов в «Хабаровск-Сити».
— Мы готовы максимально эффективно использовать все имеющиеся ресурсы, придумывать идеи, чтобы таких точек роста было больше. На это нацелен наш банк. Мы готовы воплощать в жизнь масштабные проекты, чтобы это максимально эффективно приносило пользу людям, — подчеркнул Алексей Чичканов.
Напомним, что губернатор края Дмитрий Демешин и первый вице-президент Газпромбанка Андрей Савченко подписали соглашение о сотрудничества на полях IX Восточного экономического форума в сентябре текущего года. Оно предусматривает участие банка в социальных, инвестиционных проектах и программах, реализуемых на территории региона, в развитии государственно-частного партнерства, использовании практики применения банковского сопровождения, участии в реализации программ развития и внедрения современных банковских технологий и инфраструктуры. Ресурсы Газпромбанка позволят региону эффективно привлекать инвестиции в реализацию крупных и важных проектов. Например, в крае при участии банка реализуются проекты по разработке Малмыжского медного месторождения, строительству горно-обогатительного комбината, Дальневосточного художественного музея. Уже построена и используется платная автомобильная дорога «Обход города Хабаровска».
Стоит отметить, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь дополнительные ресурсы в Хабаровский край. При этом каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона.