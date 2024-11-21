Команда Демешина договорилась с Газпромбанком о поддержке проектов в Хабаровском крае

Напомним, что губернатор края Дмитрий Демешин и первый вице-президент Газпромбанка Андрей Савченко подписали соглашение о сотрудничества на полях IX Восточного экономического форума в сентябре текущего года. Оно предусматривает участие банка в социальных, инвестиционных проектах и программах, реализуемых на территории региона, в развитии государственно-частного партнерства, использовании практики применения банковского сопровождения, участии в реализации программ развития и внедрения современных банковских технологий и инфраструктуры. Ресурсы Газпромбанка позволят региону эффективно привлекать инвестиции в реализацию крупных и важных проектов. Например, в крае при участии банка реализуются проекты по разработке Малмыжского медного месторождения, строительству горно-обогатительного комбината, Дальневосточного художественного музея. Уже построена и используется платная автомобильная дорога «Обход города Хабаровска».