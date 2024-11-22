Инновационные решения увеличат экспортный потенциал российских производителей

Инновационный подвижной состав обеспечивает собственнику почти трёхкратную экономию на протяжении всего жизненного цикла. Для оператора и грузоотправителя это дополнительная прибыль и снижение стоимости перевозки. Кроме того, нормативный межремонтный период эксплуатации всех этих вагонов увеличен практически вдвое — до 1 млн км пробега или до 8 лет.