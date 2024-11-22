Инновационные решения увеличат экспортный потенциал российских производителей

Posted 21 ноября, 22:37
Published 21 ноября, 22:37
Modified 21 ноября, 22:39
Updated 21 ноября, 22:39
Как считает генеральный директор генеральный директор ООО «Универсальная логистика» и ПАО «НПК ОВК» Ирина Ольховская, использование вагонов нового поколения позволит даже в сегодняшних обстоятельствах увеличивать экспортный потенциал страны, в том числе по сети российских железных дорог Восточного полигона без увеличения нагрузки на железнодорожную инфраструктуру. Это крайне важно в текущей ситуации острейшего дефицита пропускной способности ж/д сети Восточного направления.
Инновационный подвижной состав обеспечивает собственнику почти трёхкратную экономию на протяжении всего жизненного цикла. Для оператора и грузоотправителя это дополнительная прибыль и снижение стоимости перевозки. Кроме того, нормативный межремонтный период эксплуатации всех этих вагонов увеличен практически вдвое — до 1 млн км пробега или до 8 лет.
«Каждое увеличение на 10% доли инновационного подвижного состава при перевозках на Восточном полигоне обеспечивают увеличение на 2 млн тонн экспорта наших российских грузов», — рассказала телеканалу «Россия-24» Ирина Ольховская.
Актуальность слов эксперта подтверждается в свете поручения Председателя Правительства России Михаила Мишустина о замещении до 2030 года парка грузовых полувагонов Восточного полигона инновационными моделями с повышенной грузоподъемностью, а также о модернизации, переоснащении и обновлении всех видов грузового подвижного состава за счет отечественных технологий.