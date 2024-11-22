vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 22:37

Published 21 ноября, 22:37

Modified 21 ноября, 22:39

Updated 21 ноября, 22:39

Инновационные решения увеличат экспортный потенциал российских производителей

Инновационные решения увеличат экспортный потенциал российских производителей

21 ноября 2024, 22:37
Фото: пресс-службы ПАО «НПК ОВК».
Уникальные разработки собственного производства — три современные модели подвижного состава — представила ПАО «НПК Объединенная вагонная компания» в рамках Транспортной недели в Москве.

Как считает генеральный директор генеральный директор ООО «Универсальная логистика» и ПАО «НПК ОВК» Ирина Ольховская, использование вагонов нового поколения позволит даже в сегодняшних обстоятельствах увеличивать экспортный потенциал страны, в том числе по сети российских железных дорог Восточного полигона без увеличения нагрузки на железнодорожную инфраструктуру. Это крайне важно в текущей ситуации острейшего дефицита пропускной способности ж/д сети Восточного направления.

Фото: пресс-службы ПАО «НПК ОВК»

Инновационный подвижной состав обеспечивает собственнику почти трёхкратную экономию на протяжении всего жизненного цикла. Для оператора и грузоотправителя это дополнительная прибыль и снижение стоимости перевозки. Кроме того, нормативный межремонтный период эксплуатации всех этих вагонов увеличен практически вдвое — до 1 млн км пробега или до 8 лет.

«Каждое увеличение на 10% доли инновационного подвижного состава при перевозках на Восточном полигоне обеспечивают увеличение на 2 млн тонн экспорта наших российских грузов», — рассказала телеканалу «Россия-24» Ирина Ольховская.
Фото: пресс-службы ПАО «НПК ОВК»

Актуальность слов эксперта подтверждается в свете поручения Председателя Правительства России Михаила Мишустина о замещении до 2030 года парка грузовых полувагонов Восточного полигона инновационными моделями с повышенной грузоподъемностью, а также о модернизации, переоснащении и обновлении всех видов грузового подвижного состава за счет отечественных технологий.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика