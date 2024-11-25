Дальневосточникам расскажут о том, как правильно сдавать жилье посуточно

По данным Минэкономразвития РФ, в 2023 году регионы ДФО посетили 6,3 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2022 году. А к 2030 году турпоток планируют увеличить в 1,5 раза. Вместе с развитием инфраструктуры необходимо и увеличение мест размещения.