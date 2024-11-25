Дальневосточникам расскажут о том, как правильно сдавать жилье посуточно

Posted 25 ноября, 06:15
Published 25 ноября, 06:15
Modified 25 ноября, 06:19
Updated 25 ноября, 06:19
Её организует сервис бронирования жилья «Авито Путешествия», на мероприятии эксперты расскажут, какие тренды посуточной аренды существуют в России и регионах ДФО, а также поделятся наиболее успешными кейсами тех, кто уже работает в этой сфере.
По данным Минэкономразвития РФ, в 2023 году регионы ДФО посетили 6,3 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2022 году. А к 2030 году турпоток планируют увеличить в 1,5 раза. Вместе с развитием инфраструктуры необходимо и увеличение мест размещения.
Уже более 200 тысяч арендодателей по всей стране сдают квартиры, апартаменты и дома посуточно через платформу, сообщают организаторы. На мероприятии, среди прочего, обсудят, как гости выбирают жильё: почему объекты бронируют у одних хозяев и игнорируют других. Еще одной темой станут принципы работы с гостями и самим сервисом.
Модератором ивента выступит ведущий продуктовый маркетолог «Авито Путешествий» Валерия Зима. Онлайн-конференция начнется в 16:00 по Владивостоку и продлится два часа. Во время мероприятия любой участник сможет задать свой вопрос экспертам «Авито», на самые популярные спикеры ответят в прямом эфире. Зарегистрироваться на конференцию можно онлайн через специальную форму.