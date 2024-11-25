Демешин: Хабаровский край участвует во всех программах развития здравоохранения

О реализации национальных проектов в Хабаровском крае глава региона Дмитрий Демешин рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». Один из вопросов был посвящён изменениям в медицинской сфере региона в связи с реализацией нацпроекта «Здравоохранение».

Дмитрий Демешин не стал скрывать, что отрасль здравоохранения в Хабаровском крае в её сегодняшнем состоянии далека от идеала. — Есть проблемы, население недовольно ни качеством оказываемой медицинской помощи, ни скоростью реагирования, — признал губернатор. Главной проблемой Дмитрий Демешин назвал не состояние первичного звена здравоохранения, отметив, что в этой сфере уже есть значительные сдвиги к лучшему. — Главная проблема — это кадры. У нас 106 целевиков в этом году выпустилось, а потребность при этом в 576 врачах остаётся в крае. Конечно, за один год мы ее не закроем. Также есть потребность в большом количестве среднего медперсонала, который мы заинтересовываем программами «Сельский фельдшер», «Сельский доктор». Острее всего ощущается дефицит врачей узких специальностей. Какое бы современное оборудование ни поставили в хирургический центр, если не будет высокопрофессионального врача-хирурга, вопросы не будут разрешены. И мы сейчас уделяем внимание расширению программы ординатуры, которую финансируем из краевого бюджета. И в течение ближайших двух лет у нас выпустится большее количество врачей. Кроме этого, мы участвуем во всех программах развития здравоохранения — это и строительство фельдшерско-акушерских пунктов, и строительство крупных больниц, в частности, открыли Инфекционный центр детской клинической больницы имени Пиотровича. У нас эффективно работает онкологический центр. Сейчас мы в Комсомольске-на-Амуре строим очень большой детский больничный центр, и я убежден, в течение ближайших двух лет мы достроим этот крупный объект. Также у нас замечательный перинатальный центр — в крае нет очереди ни на ЭКО, ни на сопровождение детей, — рассказал глава Хабаровского края.