Более 140 студентов из Средней Азии выбрали ДВФУ и ТГМУ для обучения

Posted 26 ноября, 07:57
Published 26 ноября, 07:57
Modified 26 ноября, 07:59
Updated 26 ноября, 07:59
Самыми востребованными направлениями в обоих вузах стали медицинские специальности. В ТГМУ на «Лечебном деле» обучаются 14 студентов, еще семь выбрали «Стоматологию». В ДВФУ, помимо медицинских направлений, популярностью пользуются «Международные отношения» и «Экономика».
«Переезд и обучение в России стали для меня осознанным выбором, который был тщательно спланирован нашей семьёй», — рассказывает Олег Коньков, студент четвертого курса политологии ДВФУ из Узбекистана. «Программа привлекла своей универсальностью: она объединяет в себе политику, международные отношения, юриспруденцию и экономику. Обучение в ДВФУ радует высоким уровнем преподавания. Специалисты кафедры не только обладают глубокими знаниями, но и вдохновляют своим профессионализмом».
Олег не только успешно учится, но и активно участвует в общественной жизни университета. Он основал и возглавляет Студенческое объединение «Ассоциация политологов острова Русский». «В будущем я планирую остаться в России. Моя цель — открыть собственное дело, продолжить заниматься общественной и социально-значимой деятельностью и привносить свой вклад в развитие общества».
«В настоящее время в школе Медицины и наук о жизни обучается более 50 человек из Среднеазиатских республик», — отмечает директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук. «Многие ребята остаются работать в стационарах города и края. Лучшие выпускники школы остаются работать в Медицинском Комплексе ДВФУ».
Студенты активно участвуют в различных университетских объединениях, включая клуб оперативной хирургии DA VINCI Школы медицины и наук о жизни ДВФУ. Многие успешно совмещают учебу с работой по специальности и планируют связать свое будущее с Россией.