Более 140 студентов из Средней Азии выбрали ДВФУ и ТГМУ для обучения

«Переезд и обучение в России стали для меня осознанным выбором, который был тщательно спланирован нашей семьёй», — рассказывает Олег Коньков, студент четвертого курса политологии ДВФУ из Узбекистана. «Программа привлекла своей универсальностью: она объединяет в себе политику, международные отношения, юриспруденцию и экономику. Обучение в ДВФУ радует высоким уровнем преподавания. Специалисты кафедры не только обладают глубокими знаниями, но и вдохновляют своим профессионализмом».