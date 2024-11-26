Лесоохрана Хабаровского края усилила контроль за рубкой хвойных деревьев

Жителям края следует помнить, самостоятельная заготовка елей и деревьев других хвойных пород запрещена. За это предусмотрены административные штрафы до 5 тысяч рублей на граждан, до 50 тысяч на должностных лиц и до 500 тысяч рублей на юридических лиц. Если ущерб лесным насаждениям нанесен в размере более 5 тысяч рублей, то нарушителю грозит и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.