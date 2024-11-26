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Posted 26 ноября, 01:55

Published 26 ноября, 01:55

Modified 26 ноября, 01:57

Updated 26 ноября, 01:57

Лесоохрана Хабаровского края усилила контроль за рубкой хвойных деревьев

Лесоохрана Хабаровского края усилила контроль за рубкой хвойных деревьев

26 ноября 2024, 01:55
Фото: Правительство Хабаровского края.
В преддверии приближающихся новогодних праздников в Хабаровском крае началась профилактическая операция «Ёлочка». Лесная охрана усилила контроль за рубкой хвойных деревьев. Количество таких рубок традиционно возрастает в конце года.

Специалисты лесоохраны вместе с полицейскими будут проводить рейды, останавливать автомобили и проверять местам стихийной продажи елей.

— В этот период традиционно активизируется деятельность предпринимателей, в том числе тех, кто незаконно заготавливает деревья. Лесные инспекторы совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут проводить совместные рейды: проверять машины, которые перевозят грузы, а также места стихийных продаж. Патрулирование продлится вплоть до 8 января во всех районах края, — рассказал и. о. заместителя министра — начальника управления сохранения лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Таранов.

Он добавил, что операция «Ёлочка» является ежегодной. По итогам прошлых рейдов было выявлено 7 фактов незаконной рубки, изъято 630 деревьев хвойных пород. Сумма ущерба составила 1,9 миллиона рублей. Уголовные дела возбуждены по всем случаям незаконной рубки.

Жителям края следует помнить, самостоятельная заготовка елей и деревьев других хвойных пород запрещена. За это предусмотрены административные штрафы до 5 тысяч рублей на граждан, до 50 тысяч на должностных лиц и до 500 тысяч рублей на юридических лиц. Если ущерб лесным насаждениям нанесен в размере более 5 тысяч рублей, то нарушителю грозит и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

— Легально заготавливать новогодние деревья в крае могут исключительно арендаторы лесных участков, в соответствии с заключенными договорам аренды лесного участка. При этом документами, подтверждающими законность заготовки, является лесная декларация, счёт-фактура, выданная покупателю арендатором лесного участка, акт передачи лесных насаждений, — напомнил Максим Таранов.

Министерство рекомендует покупать новогоднее дерево на «Елочных базарах» или в любой официальной точке продаж. Они откроются в декабре в канун новогодних праздников, о чем ведомство сообщит на своем официальном сайте и на страницах в ВК, ОК, Телеграм.

#Хабаровский край
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