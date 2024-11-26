Полюби себя снова: как лишние килограммы губят самооценку — истории жителей Приморья

Е

с ли я вижу, что у человека есть какая-то корреляция между психоэмоциональным состоянием и набором веса или, наоборот, экстремальным сбросом этого веса, то я могу заподозрить РПП (расстройство пищевого поведения).

В таких случаях без помощи психолога не обойтись

», — отметила нутрициолог.