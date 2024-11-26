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Posted 26 ноября, 07:02

Published 26 ноября, 07:02

Modified 26 ноября, 07:04

Updated 26 ноября, 07:04

Вдохновляющие истории похудения из Приморского края

Полюби себя снова: как лишние килограммы губят самооценку — истории жителей Приморья

26 ноября 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney.

Вдохновляющие истории похудения из Приморского края

Ежегодно 26 ноября мир отмечает Международный день борьбы с ожирением. Именно сегодня мировое сообщество напоминает нам о том, насколько важны здоровый образ жизни и профилактика заболеваний, связанных с избыточным весом.

Ожирение — это одна из самых глобальных проблем в здравоохранении. Миллионы людей страдают от опасного недуга с самыми неприятными последствиями. В этой статье мы расскажем вдохновляющую историю похудения, которая демонстрирует, как целеустремлённость и правильный подход могут изменить жизнь к лучшему. Кроме того, корреспондент «Восток-Медиа» обратился к опытному нутрициологу, который поделился своим мнением, в чем же кроются причины ожирения и как с ним бороться.

Фото: Изображение Midjourney

«Перестала любить себя»

Сейчас Светлана из Спасска-Дальнего весит 62 килограмма, но буквально этой весной ее весы показывали цифру 78. Женщине стало не только тяжело двигаться, но и смотреть на собственное отражение.

«Я перестала себя любить в этом весе», — отметила Светлана.

Спассчанка решила, что так продолжаться не может. Она обратилась за помощью к основательнице проекта по похудению. Светлане подобрали куратора. Наставник вел группу девушек-единомышленниц. В общем чате они не только набирались опыта в составлении меню, но и делились результатами, а также поддерживали друг друга.

Если с виртуальными подругами Светлана была на одной волне, то в реальной жизни все складывалось не так радужно.

«Тяжелее всего вечером, когда хочется съесть вкусняшек на ночь. Еще на домашних праздниках, когда стол ломится от привычной вкусной красивой еды», — поделилась женщина.

Тем не менее, когда наша собеседница увидела первые результаты, она начала контролировать себя еще больше.

«По первости не было доверия к этой системе похудения, но со временем вливаешься полностью в программу, видя то, чего удается достигнуть», — подчеркнула Светлана.

Сейчас, когда цель реализована, приморчанка планирует сохранить полученный результат на долгие годы. Она преобразилась не только ради себя, но и ради своей семьи.

Фото: vostokmedia.com
«У меня подрастают дети. Хочу идти с ними в ногу. Лишний вес — это старость, а мне нельзя стареть», — отметила спассчанка.

Невероятно сложно сдерживать себя от соблазнов в виде аппетитных, но в то же время вредных блюд. Однако результат борьбы оправдывает все трудности, считает Светлана.

К слову, врач-терапевт, ординатор анестезиолог-реаниматолог, нутрициолог, специалист IV-внутривенной терапии Глазкова Галина Сергеевна тоже считает, что, когда человек обретает чувство легкости и жизненную энергию, ему проще дается пищевая дисциплина.

Фото: vostokmedia.com

Ожирение в Приморье

Галина Сергеевна помогает приморцам становиться лучшей версией себя, — обретать тело своей мечты. Так, она проходит нелегкий путь вместе со своей пациенткой, которая в сентябре весила 160 килограммов. На сегодняшний день девушке удалось сбросить 20 килограммов при помощи грамотного специалиста. Подобный путь проходит мужчина, который обратился к нутрициологу с изначальными 136 килограммами. Сейчас он весит 112.

Врач считает, что проблема ожирения актуальна в Приморье. Почему же так происходит? По мнению специалиста, всему виной доступность не самых качественных продуктов. Ведь полки магазинов заполнены товарами, которые готовятся крайне легко, но не обладают полезными свойствами.

«Человеческий организм, в частности мозг, так устроен, что он выбирает путь наименьшего сопротивления. Он выбирает наиболее легкие пути насыщения. А чем насытиться, к сожалению, не каждый человек об этом думает», — подчеркнула Галина Сергеевна.
Фото: Изображение Midjourney

Спорт и подсчет калорий

Важно отметить, что не существует безопасного количества калорий. Ведь для каждого человека он индивидуален. Идеальный дефицит — это -10% от общего калоража, поведала нутрициолог.

Также здоровому организму необходим спорт. Нередко люди пренебрегают физическими нагрузками и делают это зря. Врач-терапевт считает, что каждому из нас необходимо выделять время для зарядки и подсчитывать количество пройденных шагов.

«Оптимальное количество шагов для каждого взрослого человека — это 10 тысяч. Плюс зарядка. Таким образом вы сохраните качество своего тела, мобильность суставов и адекватность кровообращения в организме», — заявила Галина Сергеевна.
Фото: Изображение Midjourney

Стресс и срывы

Стресс — это неотъемлемая часть жизни. Но он не является ключевым фактором при ожирении.

«Если я вижу, что у человека есть какая-то корреляция между психоэмоциональным состоянием и набором веса или, наоборот, экстремальным сбросом этого веса, то я могу заподозрить РПП (расстройство пищевого поведения). В таких случаях без помощи психолога не обойтись», — отметила нутрициолог.

К сожалению, срывов в нелегком деле не избежать. Именно поэтому, в первую очередь, в похудении важно перестроить пищевые привычки. Когда отношение к еде меняется, на ослабление в рационе мы реагируем по-другому.

«Человек осознает, что правильное питание — это улучшение пищеварения, физическая легкость. Когда в желудок попадает „пищевая мусорка“, появляется тяжесть. И в этот момент приходит понимание, в чем разница „до“ и „после“», — поведала Галина Сергеевна.

Со временем справляться со срывами становится проще. Затем они становятся реже. В конечном итоге правильное питание становится частью тебя.

Фото: Изображение Midjourney

Что является главным врагом здорового тела?

Доступный и легко усваиваемый фастфуд — это враг №1, считает нутрициолог.

«Продукты, которые становятся главной причиной ожирения — это чипсы, жареная курица и тому подобное. Все эти трансжиры и легкоусвояемые углеводы не обладают нутритивной ценностью», — подметила Галина Сергеевна.

Люди потребляют неограниченное количество углеводов и жиров. При этом, как правило, довольно часто встречается дефицит белка.

Фото: Изображение Midjourney

Международный день борьбы с ожирением напоминает нам о важности заботы о своем здоровье и необходимости вести активный образ жизни.

История Светланы из Спасска-Дальнего вдохновляет и показывает, что целеустремленность и поддержка единомышленников могут привести к значительным изменениям в жизни. Путь к здоровью требует усилий, но результаты стоят того — не только для себя, но и для близких.

Специалисты, такие как Галина Сергеевна, подчеркивают, что борьба с ожирением требует комплексного подхода: правильного питания, физической активности и психологической поддержки.

Важно осознавать, что каждый шаг на этом пути приближает нас к лучшей версии себя. Давайте помнить, что здоровье — это не только отсутствие болезней, но и активная жизнь, полная энергии и радости. Присоединяйтесь к мировому сообществу в борьбе с ожирением и делайте выбор в пользу здоровья каждый день!

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