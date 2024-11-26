В Хабаровском крае растёт количество высокотехнологичных операций

Posted 26 ноября, 01:43
Published 26 ноября, 01:43
Modified 26 ноября, 01:45
Updated 26 ноября, 01:45
Из них более 30 процентов относятся к высокотехнологичным видам медицинской помощи. С 2022 года число таких операций увеличилось на 25 процентов, что соответствует задачам национального проекта «Здравоохранение».
— Операция с применением высокотехнологичного оборудования приводит к улучшению результатов лечения, уменьшению количества осложнений и времени реабилитации. Раньше для удаления опухоли гипофиза делали большую трепанацию черепа, и операция занимала 6 часов. Сейчас эндоскопическая операция длится в среднем полтора часа. Используется меньше наркоза, пациент быстрее восстанавливается и раньше выписывается, — рассказал Михаил Космачев, заведующий нейрохирургическим отделением №1.
Подобные операции в больнице имени О. В. Владимирцева проводятся 17 лет. Функционирует два нейрохирургических отделения на 70 мест. С 2023 года в больнице развернут детский нейрохирургический центр для оказания помощи детям с нейрохирургическими заболеваниями, повреждениями головного и спинного мозга, позвоночника, периферической нервной системы. Лечение получают пациенты не только из Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока.
— В последние 2 года отмечается значительный рост количества нейрохирургических операций. Это связано с увеличением возможностей в плане диагностического, лечебного оборудования, повышением квалификации врачей. За последний год у нас было около 200 малоинвазивных операций. Одним из направлений, которое мы хотим активно развивать, является внутрисосудистые операции. Среди них, например, хирургия малых доступов, которая позволяет с минимальными повреждениями решать вопросы при сосудистых заболеваниях, — отметил Александр Калашников, и. о. главного врача больницы имени О. В. Владимирцева.
В работу медиков уже внедрили методики удаления тромбов сосудов головного мозга, которые вызывают инсульт. Это позволяет в кратчайшие сроки минимизировать повреждающие эффекты от возникшего нарушенного кровообращения и ограничить повреждения участка головного мозга. В результате пациенты поправляются гораздо быстрее и практически без последствий для здоровья.
Учреждение участвует в региональном проекте по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями президентского нацпроекта «Здравоохранение». За последние 3 года удалось осуществить переоснащение учреждения современным оборудованием — магниторезонансный томограф, ангиограф, операционный микроскоп. На днях ожидается поставка и монтаж нового ангиографа. С применением данного оборудования выполняются высокотехнологичные нейрохирургические операции и внедрения новых методов лечения патологии головного и спинного мозга, что позволило повысить качество оказываемой нейрохирургической помощи.
Больница имени О. В. Владимирцева не единственное учреждение, в которой оказывают высокотехнологичные операции. Напомним, что хирурги больницы им. Сергеева с 2022 года провели 28 операций по пересадке почки — на прошлой неделе они освоили новый метод забора донорской почки — лапароскопию. Обучение данному способу трансплантации почки станет мощным вкладом в донорство, ведь отдающий свой орган может не переживать за реабилитацию и шрам. Если раньше для операции требовался большой надрез, то теперь хирурги ограничатся парой проколов. Такой метод позволит организму восстановиться за пару дней и практически не оставит следов хирургического вмешательства. Также в медучреждении выполнены три операции по пересадке печени, дальнейшая задача — увеличить количество таких операций. Кроме того, прорабатывается вопрос организации проведения пересадки сердца и роговицы. Для этих целей в Хабаровском крае есть все необходимые ресурсы.