В Хабаровском крае растёт количество высокотехнологичных операций

Больница имени О. В. Владимирцева не единственное учреждение, в которой оказывают высокотехнологичные операции. Напомним, что хирурги больницы им. Сергеева с 2022 года провели 28 операций по пересадке почки — на прошлой неделе они освоили новый метод забора донорской почки — лапароскопию. Обучение данному способу трансплантации почки станет мощным вкладом в донорство, ведь отдающий свой орган может не переживать за реабилитацию и шрам. Если раньше для операции требовался большой надрез, то теперь хирурги ограничатся парой проколов. Такой метод позволит организму восстановиться за пару дней и практически не оставит следов хирургического вмешательства. Также в медучреждении выполнены три операции по пересадке печени, дальнейшая задача — увеличить количество таких операций. Кроме того, прорабатывается вопрос организации проведения пересадки сердца и роговицы. Для этих целей в Хабаровском крае есть все необходимые ресурсы.