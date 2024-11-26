В Хабаровском крае в 2024 году в рамках нацпроекта организовано 8 больших выставок

С четырьмя межрегиональными выставочными проектами могли познакомиться посетители Дальневосточного художественного музея: «Шедевры русского искусства из собрания Приморской картинной галереи» (г. Владивосток), «Айны. Следы цивилизации» из фонда Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, «Судьба командора. Камчатские экспедиции Беринга» из фонда музея истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева (г. Владивосток) и «Иконы и фрески Древней Руси. Реставрационные копии Адольфа Овчинникова» из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря (г. Москва).