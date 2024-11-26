В Хабаровском крае в 2024 году в рамках нацпроекта организовано 8 больших выставок

Posted 26 ноября, 02:05
Published 26 ноября, 02:05
Modified 26 ноября, 02:09
Updated 26 ноября, 02:09
В настоящее время в регионе продолжают работу две экспозиции — обе в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. Межрегиональный выставочный проект «Золото!» из собрания Музеев Московского Кремля Москвы и межрегиональный выставочный проект «Слуга царю, отец солдатам. Русский генералитет в Отечественной войне 1812 года» из фондов музея-заповедника «Бородинское поле».
— Благодаря национальному проекту «Культура» поддержку получают просветительские проекты, которые позволяют знакомить людей, интересующихся искусством, с важными историческими вехами мира, страны, региона, а также транслировать духовные и нравственные, культурные ценности народов. Оба действующих на данный момент в крае проекта востребованы, вызывают интерес у аудитории разного возраста. Выставки, с момента их открытия, в общей сложности посетили свыше 30 тысяч человек. Очень часто на них приходят школьники и студенты. Напомним, что молодые люди от 14 до 22 лет могут знакомиться с экспонатами совершенно бесплатно благодаря государственной программе «Пушкинская карта», — рассказали в министерстве культуры края.
Как отметил генеральный директор ХКМ им. Н. И. Гродекова, кандидат исторических наук Иван Крюков, выставка «Золото!» привлекла внимание не только жителей краевой столицы, но и гостей нашего города.
— Если выделять экспонат, удостоившийся отдельного внимания посетителей, особое место на выставке занимает нашивная бляшка с изображением орлиноголового грифона. Эта удивительная находка из кургана Куль-Оба в Крыму является ярким примером мастерства античных ювелиров и символом богатства скифских царей. Интерес к этой бляшке не случаен: она не только поражает своим художественным исполнением, но и связывает нас с древними цивилизациями, которые оставили глубокий след в истории, — отметил Иван Крюков. — Курган Куль-Оба, открытый в 1830 году, стал отправной точкой для масштабных археологических исследований, которые позволили лучше понять греко-скифскую культуру Северного Причерноморья — уникальное сочетание варварских традиций и античного искусства. Золотые украшения, найденные в этом кургане, до сих пор вызывают восхищение и восторг, а бляшка с грифоном служит напоминанием о величии той эпохи.
Выставка «Золото!» продлится в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова до 8 декабря, «Слуга царю, отец солдатам. Русский генералитет в Отечественной войне 1812 года» — до 1 декабря.
Напомним, что в течение года в регионе благодаря нацпроекту «Культура» на базе Гродековского музея были представлены — федеральный выставочный проект «Девять веков русской архитектуры. Шедевры коллекции Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева» и межрегиональный выставочный проект «Урал: 300 лет во власти камня» из фонда музея истории камнерезного и ювелирного искусства» (г. Екатеринбург).
С четырьмя межрегиональными выставочными проектами могли познакомиться посетители Дальневосточного художественного музея: «Шедевры русского искусства из собрания Приморской картинной галереи» (г. Владивосток), «Айны. Следы цивилизации» из фонда Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, «Судьба командора. Камчатские экспедиции Беринга» из фонда музея истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева (г. Владивосток) и «Иконы и фрески Древней Руси. Реставрационные копии Адольфа Овчинникова» из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря (г. Москва).