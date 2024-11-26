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Posted 26 ноября, 06:53

Published 26 ноября, 06:53

Modified 26 ноября, 06:55

Updated 26 ноября, 06:55

«Восточный Порт» поддерживает инновационные изменения в библиотеках Врангеля

«Восточный Порт» поддерживает инновационные изменения в библиотеках Врангеля

26 ноября 2024, 06:53
Фото: «Восточный Порт».
Сюжет
Инновации
Библиотеки микрорайона Врангель уверенно шагают в ногу со временем, активно внедряя современные технологии. Активную поддержку в модернизации учреждений культуры оказывает АО «Восточный Порт» и его Фонд поддержки социальных и экологических инициатив.

В библиотечно-досуговом центре поселка появилась электронная рабочая станция, основанная на технологии радиочастотной идентификации (RFID). Это решение позволяет автоматизировать выдачу и возврат книг, ускоряя обслуживание читателей и делая его удобнее.

— Что значит RFID-технология? Это электронный читательский билет и электронный формуляр. Мы ушли от бумажных формуляров и полностью перешли в цифровой формат, — объясняет заведующая отделом укомплектования и хранения библиотечных фондов ЦБС НГО Оксана Яськова.

Теперь каждый житель Врангеля сможет взять книгу в библиотеке максимально быстро. Больше никаких бумажных вкладышей с подписями — новая технология экономит время читателей и сотрудников.

Кроме того, в этом году благодаря поддержке «Восточного Порта» библиотека № 23 и библиотечно-досуговый центр Врангеля получили новое оборудование: оргтехнику, принтеры, радиотелефоны, а также были установлены тепловые завесы и новые жалюзи на окна.

«Огромное спасибо Фонду „Восточный Порт“ за эту помощь. Благодаря новому оборудованию в библиотеке стало больше читателей», — отметила сотрудник библиотеки № 9 Инга Грицык.

Фото: «Восточный Порт»

Сотрудничество со стивидором не ограничивается техническими новшествами. Одной из добрых традиций компании стало ежегодное пополнение библиотечного книжного фонда. Благодаря этой поддержке библиотеки Врангеля возрождают интерес к печатным изданиям среди представителей всех возрастов.

Помимо популяризации чтения, сотрудники библиотек проводят лекции и занятия на актуальные темы для представителей старшего поколения, способствуя их социальной и цифровой адаптации.

Партнерство «Восточного Порта» и библиотек микрорайона — это яркий пример того, как бизнес и государственные учреждения вместе создают условия для сохранения культурного наследия общества.

#Культура#Библиотека#Инновации#Приморский край
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