«Восточный Порт» поддерживает инновационные изменения в библиотеках Врангеля

Posted 26 ноября, 06:53
Published 26 ноября, 06:53
Modified 26 ноября, 06:55
Updated 26 ноября, 06:55
В библиотечно-досуговом центре поселка появилась электронная рабочая станция, основанная на технологии радиочастотной идентификации (RFID). Это решение позволяет автоматизировать выдачу и возврат книг, ускоряя обслуживание читателей и делая его удобнее.
— Что значит RFID-технология? Это электронный читательский билет и электронный формуляр. Мы ушли от бумажных формуляров и полностью перешли в цифровой формат, — объясняет заведующая отделом укомплектования и хранения библиотечных фондов ЦБС НГО Оксана Яськова.
Теперь каждый житель Врангеля сможет взять книгу в библиотеке максимально быстро. Больше никаких бумажных вкладышей с подписями — новая технология экономит время читателей и сотрудников.
Кроме того, в этом году благодаря поддержке «Восточного Порта» библиотека № 23 и библиотечно-досуговый центр Врангеля получили новое оборудование: оргтехнику, принтеры, радиотелефоны, а также были установлены тепловые завесы и новые жалюзи на окна.
«Огромное спасибо Фонду „Восточный Порт“ за эту помощь. Благодаря новому оборудованию в библиотеке стало больше читателей», — отметила сотрудник библиотеки № 9 Инга Грицык.
Сотрудничество со стивидором не ограничивается техническими новшествами. Одной из добрых традиций компании стало ежегодное пополнение библиотечного книжного фонда. Благодаря этой поддержке библиотеки Врангеля возрождают интерес к печатным изданиям среди представителей всех возрастов.
Помимо популяризации чтения, сотрудники библиотек проводят лекции и занятия на актуальные темы для представителей старшего поколения, способствуя их социальной и цифровой адаптации.
Партнерство «Восточного Порта» и библиотек микрорайона — это яркий пример того, как бизнес и государственные учреждения вместе создают условия для сохранения культурного наследия общества.