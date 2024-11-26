«Восточный Порт» поддерживает инновационные изменения в библиотеках Врангеля

Кроме того, в этом году благодаря поддержке «Восточного Порта» библиотека № 23 и библиотечно-досуговый центр Врангеля получили новое оборудование: оргтехнику, принтеры, радиотелефоны, а также были установлены тепловые завесы и новые жалюзи на окна.