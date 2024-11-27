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Posted 27 ноября, 15:19

Published 27 ноября, 15:19

Modified 27 ноября, 15:19

Updated 27 ноября, 15:19

Бюджет ФОМС позволит 100 млн человек пройти бесплатные обследования в 2025 году

Бюджет ФОМС позволит 100 млн человек пройти бесплатные обследования в 2025 году

27 ноября 2024, 15:19
Фото: Изображение Midjourney.
Совет Федерации поддержал бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2025–2027 годы. По информации пресс-службы СФ, сенаторы отметили позитивные изменения и увеличение доходов бюджета фонда.

В обсуждении бюджета ФОМС принял участие руководитель фонда Илья Баланин. Он подчеркнул, что новый проект позволит более 100 миллионам граждан, застрахованных по ОМС, пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в 2025 году. Об этом пишет ria.ru.

Примерно 27 миллионов человек смогут получить стационарное лечение по ОМС, а свыше 37 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями смогут регулярно консультироваться у специалистов, добавил Илья Баланин.

В Совете Федерации указали, что ожидаемый совокупный доход бюджета фонда в следующем году составит 4,33 триллиона рублей, что на 16,07% больше, чем в 2024 году. В 2026 году доходы достигнут 4,77 триллиона рублей, а к 2027 году — 5,16 триллиона рублей. Основные источники доходов ФОМС включают страховые взносы, налоги, финансовые санкции и средства федерального бюджета.

Предполагается, что в 2025 году расходы ФОМС на медицинское обслуживание застрахованных составят 4,47 триллиона рублей, в 2026 году — 4,83 триллиона рублей, в 2027 году — 5,16 триллиона рублей.

Дефицит бюджета ФОМС в 2025 году оценен в 136,6 миллиарда рублей, а в 2026 и 2027 годах — в 55,4 миллиарда рублей и 800 миллионов рублей соответственно. Эти расходы будут покрыты за счет переходящих остатков бюджета фонда.

Средства ФОМС направляются на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения».

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