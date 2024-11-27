Бюджет ФОМС позволит 100 млн человек пройти бесплатные обследования в 2025 году

В Совете Федерации указали, что ожидаемый совокупный доход бюджета фонда в следующем году составит 4,33 триллиона рублей, что на 16,07% больше, чем в 2024 году. В 2026 году доходы достигнут 4,77 триллиона рублей, а к 2027 году — 5,16 триллиона рублей. Основные источники доходов ФОМС включают страховые взносы, налоги, финансовые санкции и средства федерального бюджета.